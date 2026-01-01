El mes de enero se antoja importante para varios clubes ACB que tienen pendientes varios temas en el mercado: fichajes, renovaciones y salidas. Aunque algunos equipos están contentos con la planificación de la plantilla y no acudirán a por refuerzos, hay otras direcciones deportivas que llevan semanas trabajando para mejorar sus respectivas plantillas con el objetivo de cumplir con las expectativas marcadas por loos dirigentes.

Barça Basket: Xavi Pascual y un interior como fichaje

El Barça Basket necesita reforzar su juego interior, especialmente en la posición de pívot, y Tyrique Jones ha sonado como una opción interesante en las últimas semanas, aparte de Chris Silva, que parece tenerlo hecho con Fenerbahce. Sin embargo, la operación se presenta complicada, ya que el jugador cuenta con varios pretendientes en Europa, y Olympiacos parece tener ventaja en la carrera por su fichaje. El club azulgrana sigue atento a cualquier oportunidad que pueda surgir para incorporar un pívot que aporte presencia y solidez bajo los aros.

Bàsquet Girona: Pendientes de Hollanders para fichar un escolta

Bàsquet Girona está pendiente de decidir si Sander Hollanders continuará en el equipo hasta final de temporada, tras la ampliación de su contrato temporal por un mes en diciembre. En caso de que no se prorrogue su estancia, el club podría buscar reforzar la plantilla con un escolta, especialmente si los problemas físicos de otros jugadores persisten y limitan las opciones en esa posición. La decisión se tomará en los primeros días de enero, según indicó en rueda de prensa el técnico Moncho Fernández.

BAXI Manresa: Tranquilidad ante los buenos refuerzos

BAXI Manresa ha tenido un mes de diciembre movido en el mercado. El conjunto catalán ha encontrado estabilidad en su plantilla con fichajes clave como los de Ferran Bassas y Eli Brooks, que están funcionando a la perfección desde el primer día, y muestra de ellos es que el descenso ya es una pesadilla lejana. No se esperan muchos movimientos durante el mercado de enero, a no ser que se produzcan salidas inesperadas, como la de Isaiah Plummer a principios de diciembre, que podrían obligar al club a buscar ajustes puntuales.

Casademont Zaragoza: En el mercado después de salidas clave

Casademont Zaragoza busca reforzar su plantilla tras la salida de Lucas Langarita a la NCAA y la posible marcha de Joel Soriano. El club está explorando el mercado para incorporar un jugador exterior y, si se confirma la salida de Soriano, también un interior que aporte solidez bajo los aros. Aunque no han sonado nombres, la dirección deportiva prioriza fichajes que realmente mejoren al equipo, evitando incorporaciones por urgencia.

Coviran Granada: Un fichajazo en espera y una marcha dolorosa

Covirán Granada tiene pendiente un fichaje de gran impacto en ACB con la posible llegada de Sam Dekker, que supondría un refuerzo de primer nivel para la plantilla nazarí. Al mismo tiempo, el club sigue atento a la situación de Matt Thomas, cuyo posible traspaso al AEK de Atenas sería un duro golpe para el equipo, ya que el escolta estadounidense es su principal referente ofensivo y un pilar fundamental en el perímetro. Ambas operaciones marcarán los primeros días del mes de enero para los andaluces.

Hiopos Lleida: Un base por el NO de Xavier Castañeda

El Hiopos Lleida sigue en busca de un base tras la frustrada incorporación de Xavier Castañeda, que no superó las pruebas médicas y, por tanto, no se unirá al equipo. La dirección deportiva continúa explorando el mercado para encontrar un jugador que pueda asumir la dirección del juego y aportar estabilidad al equipo.

Baskonia: Markquis Nowell en la picota

El Baskonia se encuentra pendiente de la salida de Markquis Nowell, base estadounidense que podría abandonar el club pese a tener contrato en vigor. Su posible marcha abriría espacio en la plantilla y ha despertado el interés de equipos como San Pablo Burgos, que buscan reforzar la dirección de juego de forma urgente. La posible salida de Nowell condicionará la gestión de su rotación exterior y de base en lo que resta de temporada. En cambio, el cuadro baskonista confirmó la continuidad de Kobi Simmons hasta final de temporada.

MoraBanc Andorra: Reenganchar como fichaje a Xavier Castañeda

Morabanc Andorra ha decidido moverse en el mercado ante la clara necesidad de reforzar la dirección de juego y ganar control en la organización ofensiva. El conjunto del Principado busca un base capaz de asumir minutos, dar ritmo al equipo y generar desde el bote, una carencia detectada en este tramo de la temporada. En ese contexto encaja la llegada de Xavier Castañeda, un perfil pensado para aportar manejo y anotación. A expensas de saber si supera el reconocimiento médico, el impedimento para que no fichara por Hiopos Lleida.

Real Madrid: Fichaje NBA para el perímetro

El Real Madrid afronta un enero cargado de decisiones importantes en su plantilla. Por un lado, el club sigue muy atento al mercado de Estados Unidos, con Lester Quiñones como posible incorporación para reforzar el perímetro. Al mismo tiempo, el futuro de Izan Almansa sigue siendo una cuestión pendiente: el club baraja entre darle más minutos en el primer equipo, cederlo a un equipo de Liga Endesa como San Pablo Burgos, o buscarle una cesión a algún club europeo para que siga ganando experiencia.

San Pablo Burgos: Baskonia en el punto de mira con Nowell

San Pablo Burgos se mantiene muy activo en el mercado para revertir su mala racha y buscar soluciones inmediatas que le permitan mantenerse en la Liga Endesa. En este contexto, Markquis Nowell, base estadounidense de Baskonia, se perfila como el primer fichaje posible, ya sea en calidad de cesión o traspaso, para aportar creatividad y liderazgo en la cancha. Además, el club sigue atento a otras incorporaciones y posibles salidas, como la de Jermaine Samuels.

Unicaja: Dejen salir antes de entrar

Unicaja tiene el mes de enero por delante para cerrar de forma definitiva la cesión de Xavier Castañeda a MoraBanc Andorra. El objetivo del club es dar solución a una situación deportiva que no tenía encaje en la planificación actual. El base no entraba en los planes de Ibon Navarro para la rotación y el club entiende que lo mejor para todas las partes es que pueda encontrar minutos y continuidad lejos de Málaga, evitando así mantener en plantilla a un jugador sin protagonismo y liberando espacio por si apareciera una oportunidad de fichaje en el mercado.

Valencia Basket: Renovaciones para mantener el proyecto

Enero puede convertirse en un mes clave para Valencia Basket en el mercado, especialmente en lo que respecta a renovaciones para evitar posibles salidas. La prioridad del club es asegurar la continuidad de Omari Moore, uno de los grandes descubrimientos de la temporada y cuyo rendimiento en ACB y Euroliga le ha situado en el radar de los principales equipos europeos. Con su pasaporte comunitario ya resuelto y el interés creciente de grandes clubes, las negociaciones para ampliar su contrato se presentan urgentes, mientras que también se deben definir los futuros de Nate Reuvers y Matt Costello, con contratos que expiran en junio de 2026.