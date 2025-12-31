El verano en el mercado de fichajes Euroliga vivió uno de los momentos más álgidos de los últimos años. Con la expansión de la competición, los equipos tenían claro que necesitaban ampliar su profundidad de plantilla y, sobre todo, contar con un fondo de armario de más nivel. Esto azotó a las secretarías técnicas, que en connivencia con el dinero invertido por los nuevos proyectos de Hapoel o Dubai, regalaron un verano de constantes rumores.

El top 5 de la Euroliga se lo llevan los proyectos multimillonarios

Entre los mejores fichajes de la temporada, no se puede negar que hay sorpresas. Hay jugadores con una larga trayectoria Euroliga que están rindiendo, pero también inesperadas sorpresas que hacen de este top mucho más sorprendente para el aficionado al basket.

5º Puesto – Mfiondu Kabengele – Dubai BC

En el final de 2025 bajo relativamente sus prestaciones, pero el nivel que ha mostrado este jugador en el primer tramo de curso ha sido realmente imponente. El interior es todo un recién llegado a la Euroliga, pero lejos de necesitar aclimatación ha reinado en las pinturas con una solvencia superlativa. Entre los más valorados, uno de los interiores con más anotación y uno de los mejores reboteadores son sus avales.

4º Puesto – McKinley Wright IV – Dubai BC

Mucho se ha hablado de los grandes nombres que Dubai BC o Hapoel han incorporado en el mercado de fichajes Euroliga. Sin embargo, sus grandes aciertos fuera del radar los han situado en la zona alta de la clasificación. McKinley Wright IV es uno de los jugadores con más impacto de la Euroliga. A pesar de no ser un jugador que acumule un volumen de tiro desorbitado, anota. Su presencia en pista cambia la cara del equipo, de hecho, es uno de los mejores en rating neto de la competición.

3er Puesto – Jordan Nwora – Estrella Roja

Cuando un jugador está entre los mejores anotadores de la Euroliga, con buenos porcentajes, con un uso alto y un rating positivo y que ayuda en otros apartados como el rebote, promediando casi 5 por partido, se está hablando indudablemente de una estrella de la competición. El excelente rendimiento de Estrella Roja no se puede entender sin la presencia en el juego de Jordan Nwora, posiblemente, uno de los fichajes que más han cambiado un equipo.

2º Puesto – Filip Petrusev – Dubai BC

No se puede negar que Dubai BC hizo los deberes este verano. A diferencia de sus otros dos fichajes de gran impacto, Filip Petrusev ya sabía lo que es destacar en Euroliga. A pesar de ello, Olympiacos, con problemas en el juego interior, no quiso contar con él.

Si ya había sido un jugador destacado, este curso se ha convertido en uno de los mejores jugadores de toda Europa. El jugador mezcla de maravilla el 4 y el 5. Su rendimiento está fuera de toda duda, sobre todo, porque es un jugador con un entendimiento del juego por encima de la estadística.

1er Puesto – Elijah Bryant – Hapoel Tel Aviv

El tiempo ha puesto en su lugar a Elijah Bryant. El escolta-alero de aquel temible Anadolu Efes ha demostrado que es el gran infravalorado de aquel equipo. El cambio de aires le ha sentado bien, aunque ya venía brillando. Si bien Micic o Larkin se llevaron todos los titulares, el especialista defensivo de aquel equipo tiene talento a raudales para competir por la cúspide.

En Tel Aviv está tirando la puerta abajo, siendo el tercer jugador más valorado después de dos interiores como Vezenkov y Milutinov. Además, este talento ha demostrado ser una estrella a ambos lados de la pista, con un rating defensivo y ofensivo descomunal, que le sitúa como el jugador con más impacto neto de la competición.