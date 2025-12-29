El Covirán Granada se encuentra en el centro de la atención del mercado ACB tras conocerse el interés de un club europeo en reforzar su perímetro con uno de los puntales de la plantilla nazarí. Su marcha, en caso de hacerse oficial, sería un golpe definitivo al conjunto granadino, que se encuentra penúltimo con un balance negativo de 1-11, y a tres victorias de salir del descenso.

AEK de Atenas quiere el fichaje de Matt Thomas

Tal y como ha informado el periodista Christos Tsaltas, el AEK de Atenas ha puesto sus ojos en Matt Thomas como una de las opciones prioritarias para reforzar su perímetro de cara a la segunda parte de la temporada. El escolta estadounidense gusta mucho a Dragan Sakota por su amenaza constante desde el triple, un perfil que el conjunto griego considera necesario para dar un salto de calidad en su rotación exterior. Además, Thomas conoce bien el baloncesto heleno por su etapa anterior en el Panathinaikos.

Este interés llega en el peor momento para el Coviran Granada, que atraviesa una dinámica complicada y no quiere desprenderse de su principal referente ofensivo. El club andaluz considera a Thomas una pieza clave en su proyecto y no contempla su salida a corto plazo, aunque el AEK tendría que sentarse a negociar al no tratarse de un equipo de Euroliga.

La importancia de Matt Thomas en Coviran Granada

Matt Thomas es una pieza clave en el Coviran Granada por su impacto directo en el ataque, y los números así lo demuestran: el estadounidense es el segundo máximo anotador del equipo con 14,4 puntos por partido y el principal referente exterior, liderando al conjunto en porcentaje de triples (44 %) y tiros libres (93 %).

Además de su aportación anotadora, Thomas asume un papel importante en la rotación de minutos y en los momentos decisivos. Es uno de los jugadores más utilizados por Ramón Díaz, con casi 28 minutos por encuentro, y aporta fiabilidad en finales ajustados gracias a su acierto y experiencia. Una posible marcha supondría un duro golpe para el equipo granadino, que actualmente está inmerso en la pelea por la permanencia en ACB.

Los fichajes que pide Coviran Granada en el mercado

Tras la jornada ACB, Ramón Díaz explicó que la prioridad en el mercado de Coviran Granada era incorporar a un jugador interior que aportara físico y ayudara a abrir el campo, una necesidad clara para el equipo en este momento de la temporada: “Esa es la primera consigna. Debido al tipo de jugadores que tenemos en otras posiciones, queríamos crear lo que el equipo más necesitaba en este momento. Eso nos va a hacer, además, poder jugar con Luka Bocic también minutos al ‘tres’, lo que va a aumentar mucho el físico del equipo. Y vamos a aumentar muchísimo en el rebote”.