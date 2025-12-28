Los equipos de Primera FEB también están activos en el mercado de fichajes con el objetivo de alcanzar sus metas y mejorar sus resultados en esta segunda parte de la temporada, en la que todo está en juego y los clubes se centran en reforzar sus respectivas plantillas. Las direcciones deportivas, tanto de los equipos de la parte alta como de la baja de la tabla, han tenido mucho trabajo durante la última semana.

Bine Prepelic, nuevo fichaje del CB Zamora

El CB Zamora ha reforzado su plantilla con el fichaje de Bine Prepelic. El ala-pívot esloveno completa la pieza que faltaba en la rotación del juego interior del conjunto zamorano en Primera FEB, que ocupa la séptima posición con un balance negativo de 6-8. Prepelic llega procedente del Ilirija de la ABA League, donde ha promediado un total de 5,1 puntos, 3,4 rebotes y 1 asistencia por partido.

Bine Prepelic cuenta con una sólida trayectoria en el baloncesto europeo y con su selección nacional, donde ha compartido vestuario y competición con estrellas de la NBA de primer nivel como Luka Doncic. Acostumbrado a contextos exigentes, el interior esloveno destaca por su energía y su capacidad reboteadora, cualidades que espera poner al servicio del CB Zamora para ayudar al equipo a crecer y ser más competitivo en esta segunda parte de la temporada.

Palmer Basket se refuerza con Phil Scrubb

El Palmer Basket ha reforzado su perímetro con la llegada de Phil Scrubb, escolta canadiense que aporta talento ofensivo y una amplia experiencia al conjunto mallorquín. A sus 33 años, el exterior destaca por su capacidad para generar puntos, su lectura del juego y su fiabilidad en ataque, cualidades que deben convertirle en una pieza importante para el conjunto balear, que ocupa puestos de descenso con un balance negativo de 2-11.

Phil Scrubb cuenta con un largo recorrido en el baloncesto europeo y español, con paso por la ACB y por ligas de máximo nivel del continente, además de una sólida trayectoria internacional con la selección de Canadá. Su último club fue el Aliaga Petkim Spor de Turquía, donde ha promediado 7,2 puntos, 3,4 rebotes y 3,6 asistencias por partido.

Renovación de Xabi Beraza con el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma y Xabi Beraza han alcanzado un acuerdo para ampliar su vínculo contractual una temporada más, dando continuidad a una relación que se mantiene desde la campaña 2024-25. El jugador vasco, que se encuentra inmerso en el proceso de recuperación de su lesión, reafirma así su compromiso con el club, que seguirá contando con uno de los referentes del vestuario y un baluarte para la afición de Son Moix.