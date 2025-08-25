El verano de Coviran Granada está siendo uno de los más movidos en la Liga Endesa. Los movimientos en el mercado de fichajes del, finalmente, combinado ACB, no están dejando indiferentes a nadie. Lío con los contratos con Fuenlabrada, fichajes con ascendencia Euroliga y varios proyectos muy interesantes han marcado la agenda de traspasos del conjunto. En el día de hoy, una nueva incorporación.

Coviran Granada usa la vía de emergencia en el mercado de fichajes

A la hora de hablar del mercado de fichajes ACB en Coviran Granada, hay que hablar de Matt Thomas. El jugador con ascendencia Euroliga es el nombre propio del conjunto andaluz. Su caché tiene a la afición ilusionada. Sin embargo, las sospechas de marcha más pronto que tarde hacen que el conjunto nazarí pueda tener un as bajo la manga para cubrirse las espaldas. En este contexto, el nombre de Jassel Pérez ha irrumpido con fuerza en las informaciones del día.

Miren como llegan las oportunidades, quizás si Jassel Pérez se hubiera quedado con el Título de titanes acostado y no hubiera jugado en Americup no le llega esa oportunidad de jugar en Europa, por eso el jugador debe de exponerse en torneos de nivel… ✍🏼 — Darioski Castillo 🇩🇴 (@DarioskiC) August 23, 2025

Según ha informado Víctor Romero, periodista de IDEAL, la llegada de Jassel Pérez a Coviran Granada es un hecho. El escolta está brillando como pocos en la Americup y eso lo ha llevado a estar en la agenda de varios equipos europeos. El jugador, que dejó 16pts, 6reb y 2as en la victoria de República Dominicana frente a Colombia, ya conoce a Jesús Ramírez de su estancia en G-League, lo que ha facilitado la operación pese a la competencia. A pesar de ello, los planes por el jugador puede que no pasen por una incorporación inmediata.

Los planes con Jassel Pérez

A pesar de ser un jugador que está destacando, la realidad es que Jassel Pérez seguramente necesite cierto rodaje en Europa para acabar de aclimatarse. Por ello, la cesión tras su firma es una opción que se baraja, según Víctor Romero. Su incorporación podría llegar más adelante y es ahí donde puede entrar el nombre de Matt Thomas. El movimiento estrella de Coviran Granada en el mercado de fichajes ACB ilusiona, pero el runrún sobre una posible marcha y la cláusula de salida Euroliga que tiene firmada, suponen un peligro para su continuidad como nazarí.

Antes o después, sobre todo si destaca, que es muy probable, Matt Thomas apunta a salir de Coviran Granada. Además, la cláusula de salida Euroliga hace que los acontecimientos sean poco predecibles y, además, difícilmente subsanables. Por ello, contar con un escolta anotador cedido con capacidad de repesca como es Jassel Pérez parece algo suculento. Sin duda, un buen plan de contingencia para el combinado ACB en el mercado de fichajes invernal. En este sentido, no hay información al respecto, pero la situación genera los indicios suficientes para visualizar el efecto dominó.