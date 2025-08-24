El mercado ACB continúa dando rumores interesantes para los equipos que todavía no han cerrado definitivamente la plantilla de cara a la próxima temporada. Coviran Granada e Hiopos Lleida han sido los claros protagonistas de la semana con posibles fichajes que podrían elevar el nivel de sus rosters. A falta de algunos flecos en diferentes clubes, la Liga Endesa se prepara para dar el pistoletazo de salida a la pretemporada 2025/26.

Matt Thomas regresa a la ACB con Coviran Granada

Matt Thomas se incorporará al Covirán Granada para la temporada 2025-26, según hemos podido confirmar en Solobasket. El escolta estadounidense, que llega procedente del ALBA Berlín, cuenta con experiencia en la NBA, la Euroliga y la Liga Endesa, donde pasó por Monbus Obradoiro y Valencia Basket.

El jugador de 31 años promedió 14,1 puntos por partido en su última temporada en Alemania y acumula 126 encuentros en la NBA con Raptors, Jazz y Bulls. Su llegada cierra la nómina de fichajes del Coviran Granada, que ya cuenta con otras incorporaciones internacionales y mantiene la opción de cláusula de salida a la Euroliga para Thomas.

György Golomán se acerca al Hiopos Lleida

Hiopos Lleida cerrará su plantilla para la temporada 2025-26 con la incorporación del internacional húngaro György Golomán, procedente del San Pablo Burgos. El ala-pívot de 29 años aporta versatilidad al juego interior del conjunto leridano, pudiendo actuar también como pívot, y llega tras contribuir al ascenso de Burgos a la ACB la pasada campaña.

Golomán, formado en UCLA y con experiencia en la G League y en varias ligas europeas como Japón, Bélgica, Hungría y Lituania, debutó en la ACB con el Bàsquet Girona en la temporada 2023-24. Su llegada completa el roster de Gerard Encuentra, que buscará consolidar al equipo en su segunda campaña consecutiva en la máxima categoría del baloncesto español.

El reemplazo en San Pablo Burgos es Jermaine Samuels Jr.

El sustituto de György Golomán en San Pablo Burgos es Jermaine Samuels Jr., ala-pívot estadounidense que vivirá su primera experiencia en el baloncesto europeo. El interior de 1,97 metros, formado en Villanova y con recorrido en la NBA y la G-League, llega tras promediar en la última campaña 13,6 puntos, 6,3 rebotes y 2,3 asistencias por partido con Houston Rockets y su filial Rio Grande Valley Vipers.