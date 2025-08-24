El conjunto catalán afrontaba el tramo final de la planificación con la plantilla prácticamente cerrada, a falta de incorporar un interior para completar el juego interior en su segunda temporada en Liga Endesa. La dirección deportiva llevaba semanas rastreando un mercado complejo en busca de un ala-pívot con capacidad para actuar también como pívot. Finalmente, según adelantó Chema de Lucas en su perfil de X, el elegido es uno de los jugadores clave de la pasada campaña en San Pablo Burgos, pendiente únicamente de que el club haga oficial su fichaje.

György Golomán el elegido por Hiopos Lleida

Hace unos días, durante la presentación de Cameron Krutwig, Joaquín Prado, director deportivo de Hiopos Lleida, explicaba que buscaban completar las doce fichas del roster de Gerard Encuentra, pero dejaba claro que “sabemos qué tipo de jugador queremos, pero no será fácil de encontrar porque queremos que nos cubra diferentes carencias que puedan suceder a lo largo de la temporada. Tiene que hacer que todo encaje, pero no tenemos ninguna prisa”.

Ese último fichaje es el internacional húngaro György Golomán de 29 años y 2,11 metros de altura, procedente de San Pablo Burgos. Un ala-pívot que puede hacer las funciones de pívot y aterrizará en la entidad del Segre tras ascender con Burgos a Liga Endesa y promediar 8.9 puntos y 3.1 rebotes en 33 partidos.

Formado en UCLA Bruins de NCAA entre 2014 y 2018, György Golomán intentó dar el salto a la NBA a finales de la anterior década, aunque su experiencia se limitó a una temporada en la G League con Westchester Knicks. A partir de ahí, inició un recorrido internacional que lo llevó por ligas de Japón, Bélgica, Hungría y Lituania, hasta recalar en España en 2023. Su primera aparición en la Liga Endesa se produjo dos temporadas atrás, vistiendo la camiseta del Bàsquet Girona y números de 7.9 puntos y 3.3 rebotes en 29 encuentros.

Descartado hace unos días por San Pablo Burgos

El Silbö San Pablo Burgos tomó la decisión de prescindir de György Golomán hace apenas unos días, consecuencia de un giro en la planificación deportiva del club recientemente ascendido a la ACB. La llegada de Juan Rubio, llamado a tener un papel interesante y con cupo en el esquema de Bruno Savignani, redujo los espacios para el interior húngaro, que quedó fuera de los planes de futuro de la entidad castellana.

PROTAGONISTAS | Finaliza la etapa de György Golomán en el San Pablo Burgos



🫂 Agradecemos a Gigi por su trabajo en una temporada en la que fue clave para lograr el ascenso y le deseamos mucha suerte para el futuro.



📝 https://t.co/KslACvwqU7#GraciasGolomán 💙 pic.twitter.com/swg6nBgE6r — Silbö San Pablo Burgos 🫂 (@SanPabloBurgos) August 23, 2025

En ese escenario, Hiopos Lleida supo moverse con rapidez en el mercado para aprovechar la oportunidad y hacerse con sus servicios. La incorporación de Golomán no solo completa la plantilla de cara a la próxima temporada, sino que también aporta versatilidad al juego interior, ya que puede actuar tanto en la posición de ala-pívot como en la de pívot. Con este movimiento, el conjunto de Gerard Encuentra da por cerrada una plantilla con la que buscará consolidarse en su segunda campaña en la Liga Endesa.