No habían empezado de la mejor manera. El Baxi Manresa estaba sufriendo lo que muchos auguraban: el peaje de la doble competición. Una plantilla corta, consecuencia de malas apuestas realizadas en verano, castigaba al equipo del Bages tanto en la Liga Endesa como en Europa. Sin embargo, el equipo no se dejó llevar por el pánico. Dos incorporaciones cerradas hace apenas unas semanas están rindiendo a gran nivel y han devuelto la calma al Nou Congost.

Ferran Bassas y Pierre Oriola: cuando la solución estaba cerca de casa

Ferran Bassas y Pierre Oriola llegaron a Manresa con la temporada ya en marcha. El base procedía del Andorra, donde apenas había contado para Joan Plaza. El pívot, por su parte, regresaba desde México tras no renovar su contrato con el Hiopos Lleida. No parecían fichajes ilusionantes, sino soluciones de urgencia condicionadas por el contexto. Su rendimiento, sin embargo, ha sorprendido a propios y extraños.

🫡 Ja no sabem si és la 3a o 4a joventut del Pierre…pic.twitter.com/SRElor2nGn — BAXI Manresa (@BasquetManresa) December 27, 2025

En la última victoria del Manresa en Zaragoza, ambos fueron decisivos, junto a Agustín Ubal, para que el equipo de Diego Ocampo encadenara por primera vez dos triunfos consecutivos, ambos a domicilio. Bassas firmó un doble-doble, con diez puntos y diez asistencias, mientras que Oriola alcanzó los 24 créditos de valoración. Junto a Elie Brooks, estos refuerzos han permitido ampliar una rotación que durante muchos tramos de la temporada se había mostrado claramente insuficiente.

¿Objetivo Copa del Rey? Momento para la ambición

Tras este soplo de aire fresco, en Manresa miran al futuro con mayor optimismo. Con el descenso prácticamente descartado, muchos equipos optan por trabajar desde la tranquilidad y sentar bases para crecer. El Manresa, sin embargo, aún tiene margen para ser ambicioso. Antes de cerrar la primera vuelta recibirá a Girona, Breogán y Andorra, tres rivales directos que podrían permitirle alcanzar las ocho victorias. Probablemente no sea suficiente para entrar en la Copa del Rey, pero sí para afrontar la segunda vuelta en una situación impensable hace apenas unas semanas.

El equipo de Diego Ocampo empieza a tener claro el camino. La llegada de Bassas ha permitido consolidar al Manresa entre los cinco equipos que más asistencias reparten en la competición, un dato que se refleja en su elevado acierto desde el triple (35,2%). El fichaje de Brooks responde a la necesidad de sumar puntos cerca del aro: un perfil capaz de anotar, generar ventajas y repartir juego, justo lo que le faltaba al equipo tras la lesión de Hugo Benitez.