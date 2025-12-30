El final de 2025 viene marcado por múltiples movimientos en los despachos de la Euroliga y la Liga Endesa, con la mirada puesta sobre todo en el mercado de fichajes. Sin embargo, el Real Madrid de baloncesto afronta un dilema propio y de gran calado: decidir cuál es la mejor hoja de ruta para Izan Almansa en esta segunda parte de la temporada 2025-26.

Las tres opciones que maneja el Real Madrid para Izan Almansa

Más minutos en el equipo de Sergio Scariolo

Izan Almansa se ha erigido como uno de los grandes dominadores de la Liga U y ha asumido el liderazgo en los encuentros disputados por el equipo dirigido por Javi Juárez, rodeado de juniors y cadetes de peso dentro de la cantera del Real Madrid. El interior murciano, incorporado el pasado verano tras descartar la opción de la NBA, ha disputado ocho partidos con el filial y cerrará el año con unos promedios de 13 puntos, siete rebotes y dos asistencias, destacando también junto a nombres como Egor Amosov, Ilia Frolov y Omer Kutluay.

👉🎽 Izan Almansa debuta con nuestra camiseta pic.twitter.com/f9xRmftU3M — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 5, 2025

A las órdenes de Sergio Scariolo, Izan Almansa ha disputado cinco partidos en Liga Endesa, en los que promedia 5,6 puntos y 2,8 rebotes, además de sumar dos apariciones en Euroliga frente a ASVEL y Maccabi durante el mes de octubre. Su actuación más destacada en ACB llegó el pasado 14 de diciembre ante el Bàsquet Girona, cuando firmó 12 puntos. Darle un mayor peso en la rotación del primer equipo es una de las opciones que se valoran en los despachos del Real Madrid, aunque por delante aparece la amplia y ‘consolidada’ batería de jugadores interiores con la que cuenta el técnico italiano.

Cesión a otro equipo de Liga Endesa

El perfil de Izan Almansa es uno de los más cotizados entre los equipos de la Liga Endesa que buscan reforzar su juego interior, con San Pablo Burgos entre los principales interesados, colista de la competición junto a Covirán Granada. El diálogo entre el Real Madrid y la entidad burgalesa existe para una posible cesión del internacional español, aunque la gran incógnita pasa por saber si el club blanco acaba dando su beneplácito a la operación y si Almansa terminará vistiendo otra camiseta durante la temporada 2025-26.

auto alley-oop a tabla de Izan Almansa 🥵



y empatados en el último cuarto



no te lo pierdas YA https://t.co/NWBiQpDU4B pic.twitter.com/Us2lLBRjjN — Liga U (@Liga_U22) November 14, 2025

Steve Horton, padre de Izan Almansa, ya conoce de primera mano la ciudad de Burgos tras su etapa como jugador entre 2004 y 2007 en Autocid Ford Burgos, después de haber pasado por la ACB en la temporada 2003-04 con Polaris World Murcia. Ahora, su hijo podría poner rumbo a San Pablo Burgos y convertirse en una pieza importante dentro del engranaje de Porfi Fisac en la pelea por la complicada permanencia dentro de la élite del baloncesto español.

Cesión a algún equipo de Europa

La otra vía que manejan los despachos liderados por Sergio Rodríguez y Martynas Pocius pasa por una cesión de Izan Almansa a algún equipo europeo, en una operación similar a la de Álvaro Cárdenas, a quien el Valencia Basket cedió durante la offseason al Peristeri. El base, con pasado NCAA, promedia actualmente 10 puntos y cinco asistencias en la liga griega. Varios clubes que compiten en torneos europeos siguen de cerca la situación de Almansa, y no se descartan novedades con la llegada de 2026.