Son pocos los jugadores españoles que optan por desarrollar su carrera en categorías superiores de las distintas ligas europeas, frente al notable flujo de jóvenes que se dirigen a la NCAA. Jorge Mejías y Great Osobor están en primera división de baloncesto en Alemania, pero todas las miradas se concentran en un base cedido por Valencia Basket, que destaca tanto por su presente como por su proyección futura.

Álvaro Cárdenas destaca en su debut con Peristeri

El base granadino cerró su etapa en la NCAA tras pasar por los Spartans de San José y los Broncos de Boise State, antes de firmar su primer contrato profesional con Valencia Basket. El equipo taronja decidió cederlo por una temporada al Peristeri, de la primera división del baloncesto griego. Tras un verano en el que debutó con la selección española, el jugador brilló en su primer partido oficial con Peristeri.

Álvaro Cárdenas es un base con un presente prometedor y, de cara al futuro, se perfila como posible director de juego de Valencia, especialmente ante la eventual salida de Sergio de Larrea hacia la NBA. El granadino brilló ante Panionios, firmando 14 puntos, 2 rebotes y 7 asistencias en 27 minutos, contribuyendo de manera decisiva a la victoria por 61-87 y destacando en la primera victoria de su equipo en la A1 Ethniki.

El español hará su debut en la FIBA Europe Cup

Peristeri representa la primera experiencia profesional de Álvaro Cárdenas, quien ha sido entrevistado en varias ocasiones por Solobasket. Además, el base granadino se prepara para su debut en competición europea el 14 de octubre, enfrentándose a Bilbao Basket. El equipo griego está encuadrado en el Grupo E, junto a BC Kutaisi, Surne Bilbao Basket y PUMPA Basket Brno.

Valencia Basket seguirá de cerca la evolución de Cárdenas en Peristeri a lo largo de la temporada. Su primer partido oficial ya puso de manifiesto todo su potencial: un base capaz de contribuir en múltiples facetas del juego, desde la anotación y la dirección, hasta un impacto significativo de manera bidireccional.