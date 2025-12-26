En los últimos años, en Euroliga, pocos equipos hay que vengan cosechado tan buenos resultados en la competición como estos dos. En la jornada post-Navidad, AS Mónaco y Real Madrid Baloncesto se miden en la máxima competición europea con ánimo de mantenerle el pulso a los de arriba. Sin embargo, el equipo de Spanoulis apunta a ser la kriptonita de los blancos.

Las claves que pueden poner el freno al Real Madrid Baloncesto en Euroliga

Desde lo general hasta lo particular, AS Mónaco es un equipo con características muy concretas que bien pueden hacer daño a este Real Madrid Baloncesto. Desde luego, el contexto más allá del juego no favorece a los del principado, pero sobre el parquet tienen muchos argumentos. El primero de ellos no es otro que las pérdidas. Los monegascos son líderes indiscutibles evitando esta situación. Sergio Scariolo lleva viéndoselas y deseándoselas para mejorar su juego media pista y no poder correr es un escollo a la victoria.

En el apartado colectivo, el control de pérdidas no es el único talón de Aquiles que puede tener el Real Madrid Baloncesto en el choque Euroliga. AS Mónaco, además, es uno de los equipos que mejor anotan sobre pase. Los líderes en asistencias de la competición han creado un ecosistema en el que sus increíbles generadores atraen, pero piezas ‘secundarias’ convierten jugando sin balón. Si bien los madridistas tienen perfiles con físicos muy destacados, sí que tienden a relajarse en la defensa a jugador sin balón. Un peligro.

Los jugadores de Sergio Scariolo se las tendrán que ver con Theis y Diallo

Una de las claves de este Real Madrid Baloncesto es la fluidez en sus perfiles exteriores. El juego de Sergio Scariolo con piezas como Chuma Okeke, Mario Hezonja, Gaby Deck y Trey Lyles desempeñando roles exteriores o interiores en función del emparejamiento le ha dado mucho rédito. En este caso, un jugador como Alpha Diallo, dominador cerca de canasta, determinante en transición y bueno en defensa media pista, mermará mucho esta baza. Su promedio de 30 minutos por partido no da casi opción a aprovechar su ausencia en pista.

Salvo que lesiones de última hora le roben al choque Euroliga el atractivo de ver estos emparejamientos, Daniel Theis y Alpha Diallo se medirán a los colosos del Real Madrid Baloncesto. En el caso del alemán, su perfil de jugador es realmente complejo de defender para los de Sergio Scariolo. Su buena mano de 3 y su movilidad jugando de 5 suelen hacer sufrir a Tavares. Además, AS Mónaco genera muchos puntos con él distribuyendo desde cabecera, lo cual aleja y mucho al caboverdiano de su zona de influencia favorita, el aro.