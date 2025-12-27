El Real Madrid Baloncesto volvió a caer en Euroliga. Si bien los fantasmas y las dudas parecían estar disipándose, el batacazo ante AS Mónaco reabre heridas. Los blancos compitieron hasta el final con unos excelsos Facu Campazzo y Edy Tavares. Por contra, en el día en el que faltaba Trey Lyles, Mario Hezonja y Theo Maledon estuvieron discretos.

El plan de Spanoulis para doblegar al Real Madrid Baloncesto en Euroliga

El partido se disputaba en un contexto convulso para AS Mónaco, por las posibles sanciones anunciadas por el presidente de su liga esta semana. Sin embargo, no parece que esto afectase en exceso, ya que el rendimiento del equipo fue alto. El encuentro, por el lado del rival del Real Madrid Baloncesto, tuvo muchos protagonistas, pero pocos con la relevancia de su técnico, que decidió ir a por Theo Maledon.

💬 @sergioscariolo: "Hemos competido a pesar de los errores". — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) December 26, 2025

Si bien el partido Euroliga parecía que se decantaría en los duelos entre Diallo y Hezonja y Theis y Tavares, el choque discurrió por otro sendero. El plan de Spanoulis era claro, atacar constantemente a Theo Maledon. De forma recurrente se atacaba al fichaje del Real Madrid Baloncesto en 1×1. Sin embargo, la gran clave fue situarlo en ayudas. Los monegascos jugaron para que el francés tuviera que ser el jugador que absorbiera las continuaciones de los pívots y fue un quebradero de cabeza para Scariolo.

Theo Maledon podría ser una vía para muchos equipos de la competición

No es de extrañar que AS Mónaco haya sido el equipo de la Euroliga que más haya insistido en esta ventaja táctica y es que los del principado, hasta hace no mucho, se disputaban los títulos en Francia contra Theo Maledon. El base francés es un jugador que además de no ser un especialista defensivo, es un ‘bajito’, por lo que a las desventajas cualitativas, se le unen las físicas, a diferencia de cuando buscan a otras piezas del Real Madrid Baloncesto como Trey Lyles.

El Real Madrid Baloncesto consiguió imponer ese agresivo juego sobre líneas de pase y balón que hizo que los monegascos batieran su récord en pérdidas. Sin embargo, al mismo tiempo, supieron encontrar los resquicios del entramado defensivo, evidentemente, no solo a través de Theo Maledon, pero sí que fue un foco. Esto podría abrir la puerta a que otros equipos Euroliga ahonden en esta idea de atacar a uno de los motores ofensivos más fiables del equipo.