Las noticias en la cantera del Real Madrid Baloncesto acostumbran a tener cierta aceptación entre el público aficionado al baloncesto. Sin embargo, pocas informaciones han tenido el calado de la llegada de Moussa Balla Traore al baloncesto formativo madridista. Meses después de la noticia que tanto revuelo generó, la realidad es que pocos han recalado a observar cuál está siendo su rendimiento.

¡No juega en infantil! El gigante del Real Madrid Baloncesto se mide ante otros físicos privilegiados

El revuelo que generó su tamaño para la edad de infantil de primer año, que dicen sus datos oficiales, no fue poco. Sin embargo, Moussa Balla Traore está militando en los equipos cadetes del Real Madrid Baloncesto, tanto en el “A” en categoría de “especial oro”, la máxima en la CAM, como en el “B”, en liga “especial plata”, segunda mejor división.

El desempeño en este inicio de curso con el Real Madrid Baloncesto “A” está siendo positivo, pero lejos de una dominación estelar, como otros interiores sí que han impuesto. Si bien es cierto que Moussa Balla Traore ha tenido picos de valoración en resultados muy abultados contra equipos inferiores físicamente, en encuentros con canteras más potentes como Movistar Estudiantes o Fuenlabrada su PIR ha ido de 1 y 8 respectivamente.

Moussa Balla Traore, una pareja para Toni Garma

Toni Garma es la gran joya de la corona de la cantera del Real Madrid Baloncesto. En este sentido, la perla del cadete domina la lectura del juego con avidez. En ese juego manejador-pívot ambos pueden crecer y así lo están haciendo. Las atracciones que genera un perfil de jugador con el rango de tiro del croata es una bendición para un Moussa Balla Traore que disfruta liberado en continuaciones.

Lo más próximo que ha estado Moussa Balla Traore de disputar minutos en la cantera del Real Madrid Baloncesto de su edad ha sido en El XVI Torneo Fundación Leucemia y Linfoma, torneo cadete, pero solo de primer año, lo cual sigue siendo dos años más de su edad, pero menos que la categoría cadete especial que suele militar. En el encuentro disputado en esta competición contra Unicaja dejó 14 puntos y 14 rebotes para 24 de valoración.