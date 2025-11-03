El talento en el baloncesto formativo español no es precisamente escaso. En este sentido y, a pesar de la reciente fuga a la NCAA, aún hay prospectos más que interesantes a seguir. A la hora de hablar de cantera, el Real Madrid Baloncesto siempre está en la conversación. Los Gunnar Grinvalds, Toni Garma, Rhys Robinson… demuestran día tras día su calidad.

La estrella de la cantera del Real Madrid Baloncesto que brilla como pocas

Si bien hay talento a raudales en las inferiores del Real Madrid Baloncesto, pocos generan la expectación de Toni Garma. Desde su llegada a las inferiores blancas, ha sido tema de conversación constante en el ‘mundillo’. La Liga U22 viene captando muchos focos y, con ello, parece que los talentos de categorías más bajas pierden cierta cota de protagonismo. No obstante, el arranque del joven croata bien merece una mención.

A Toni Garma hay que empezar a tomárselo muy en serio.



🔥 32,5 puntos de media en sus dos últimos partidos y 7 triples ante Gran Canaria para meter al Madrid en la final del Torneo U16 de La Orotava. — guillermo garcía (@willy_garcia4) October 5, 2025

Toni Garma aún se encuentra en categoría cadete. Por ello, a diferencia de los juniors, que vienen ganando protagonismo gracias a la LigaU22, está ciertamente opacado. Sin embargo, el croata se encuentra teniendo unos promedios absolutamente descomunales en FBM. En 21 minutos de juego acumula 30 puntos de media por partido, con un 42% en triples, casi 6 rebotes y 3 asistencias. Es cierto, que la exigencia de los partidos a título colectivo para el Real Madrid Baloncesto, en general, no ha sido mucha. No obstante, también justo por eso, sus minutos han podido verse disminuidos.

Toni Garma, un talento más allá de los números

Los números hablan del increíble caudal ofensivo del jugador de la cantera del Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, lo abultado de los resultados que está cosechando el equipo podría tergiversar dicho potencial, pero las sensaciones no mienten. Cuando alguien ve a Toni Garma sobre una pista de baloncesto ve descaro, personalidad y determinación. El nivel técnico del jugador se aprecia en cada gesto, pero es que, además, las acciones que realiza solo están al alcance de quien tiene una confianza notable.

Nuevo VÍDEO: Highlights TONI GARMA Cadete Real Madrid (Croacia 2010) en Torneo Internacional U16M Villa de La Orotava. VER VÍDEO: https://t.co/cQvpw8rnAo Narración: @SalanEdu y @tommyRguezC VÍDEO by https://t.co/o1p5Phxf92 pic.twitter.com/obPr0JUlXj — BasketCantera.TV (@BasketCanteraTV) October 30, 2025

Toni Garma es un jugador que no destaca especialmente por su capacidad física. Esta condición, en el baloncesto formativo actual, es un rara avis y, por ello, hace al jugador aún más especial. Su pausa para interpretar los espacios, su superlativo rango de tiro y su facilidad para superar rivales engañando le convierten en una de las promesas más destacadas del Real Madrid Baloncesto.