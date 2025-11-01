La Liga U22 está en completo auge y el cásico entre Barça Basket y Real Madrid Baloncesto no hizo más que consolidar la tendencia. Los jugadores de ambas canteras disfrutaron de un competido duelo, además, en un Palau con numerosos espectadores. Todo ello, en lo que fue una congregación de talento joven sin igual, Mohamed Dabone, Egor Amosov, Nikola Kusturica, Gunar Grinvalds…

Se afianza como el gran proyecto joven del Real Madrid Baloncesto

No son pocos los nombres destacados en las inferiores del Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, los que acostumbran a tener presencia en Liga U22 captan mucha atención por su ya proximidad con el primer equipo. En este sentido, las últimas actuaciones de Egor Amosov suelen ser el tema de conversación más recurrente entre los aficionados del conjunto. A pesar de que el partido frente al Barça Basket no fuera de los más destacados, sí que demostró algunas cosas.

el @RMBaloncesto se escapa en el último cuarto y termina asaltando La Fonteta frente a @valenciabasket #ligau pic.twitter.com/VmIYj8el9A — Liga U (@Liga_U22) October 25, 2025

Gunar Grinvalds ha sido el nombre de moda entre los canteranos con la fortuna de participar en varios encuentros del primer equipo del Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, Egor Amosov viene pisando fuerte para ganarse la atención de Sergio Scariolo. Tras dejar una actuación descomunal frente a Valencia Basket, contra el Barça no tuvo un performance de la misma categoría, pero sí que mostró galones. El alero ruso fue el jugador con más tiros ejecutados tras Almansa. Además, por minutaje, confianza y presencia en el juego, dieron señas de ser el líder del combinado.

Egor Amosov y su situación de cara al primer equipo blanco

Es cierto que por perfil muchos podrían pensar que Egor Amosov lo tiene realmente complicado en el Real Madrid Baloncesto. Su rol de 3,5 con presencia física y buena mano abunda en la primera plantilla. Deck, Okeke y Hezonja son piezas de un caché espectacular que difícilmente pueden quedar relegadas más allá de descanso o problemas físicos. Sin embargo, el horizonte con el croata puede abrirle muchas puertas.

🧐 Me da igual que Hezonja me bloquee en redes sociales, somos multitud, pero el compañerismo y el respeto por el técnico deben ser innegociables, y anoche por momentos…



Cuando se sienta en la 1ª parte (min14) se va al banquillo por el fondo para no saludar a Scariolo. Lo… pic.twitter.com/0Miakf6Lig — Víctor Colmenarejo (@karusito83) October 31, 2025

Mario Hezonja y Sergio Scariolo no parecen entenderse. El rendimiento y los roces en los últimos días han sido noticia en el Real Madrid Baloncesto. El perfil de Egor Amosov es posiblemente el más similar actualmente al de la superestrella blanca. Si bien, de cara a esta campaña, por muy malas que sean las circunstancias, parece difícil un sorpaso; en caso de que su proyección acabe llevándole donde apunta, podría ser interesante de cara a futuro.