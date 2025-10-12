No todas las grandes historias comienzan con titulares ruidosos. Algunas nacen desde el trabajo silencioso, el talento paciente y la confianza de una institución que cree en sus jóvenes. El Real Madrid de baloncesto ha dado luz verde a uno de sus proyectos más prometedores, y ya ha empezado a dar frutos tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga.

Gunars Grinvalds: el nuevo nombre propio del Real Madrid

Gunars Grinvalds, joven alero letón nacido en enero de 2008, ha dado el gran salto esta temporada 2025-26, debutando oficialmente con el primer equipo del Real Madrid en dos de las competiciones más exigentes del continente: la Liga Endesa y la Euroliga.

En la Liga Endesa, su estreno llegó en la jornada 3 frente al Dreamland Gran Canaria, donde disputó 1:06 minutos y anotó un tiro libre en una victoria clara del equipo blanco. Solo una semana después, el 10 de octubre, Grinvalds debutó en Euroliga en el encuentro ante LDLC ASVEL Villeurbanne, correspondiente a la jornada 3 de la máxima competición continental. El joven alero saltó a pista durante el último cuarto, participando oficialmente en su primer partido internacional de élite con el Real Madrid, sólo fueron 48 segundos, pero seguro que inolvidables para el canterano blanco.

SERGIO LLULL cumplió anoche su partido 450 en Euroliga con el REAL MADRID.



GUNARS GRINVALDS debutó anoche en la Euroliga.



Cuando Gunars nació en 2008, Llull ya jugaba Euroliga con el Real Madrid. pic.twitter.com/ycAlKHkxAF — Iñaki López (@lopezinak) October 10, 2025

Este hito lo convierte en uno de los jugadores más jóvenes en vestir la camiseta del Real Madrid en Euroliga. Su inclusión en la rotación de Sergio Scariolo, aunque sea puntual, es un indicio claro de la confianza que el cuerpo técnico deposita en su desarrollo.

¿Quién es Gunars Grinvalds? El talento letón que pisa fuerte en el baloncesto europeo

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, Grinvalds es un alero de 2,01 m con un perfil muy completo: buena lectura del juego, físico en crecimiento, capacidad para anotar desde distintas posiciones y gran ética de trabajo. Con la selección de Letonia U16 ya dejó huella en el EuroBasket 2024, promediando 9,6 puntos, 4,6 rebotes y 1,4 asistencias por partido.

Su madurez táctica y su adaptabilidad lo han hecho destacar en torneos internacionales, lo que ha acelerado su promoción a dinámicas del primer equipo. En este curso 2025-26, Grinvalds forma parte del roster ampliado del Real Madrid, participando tanto en entrenamientos como en convocatorias puntuales para ACB y Euroliga.

Un día que Gunars Grinvalds jamás olvidará 🤩 Su primera canasta con el Real Madrid en su debut con el primer equipo a sus 17 años ✨



El futuro está aquí… #LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/i2mG9xKPXj — DAZN España (@DAZN_ES) October 5, 2025

Lo más notable es la apuesta del club por introducirlo en escenarios de máxima exigencia sin prisas, pero sin miedo. Su presencia en el partido contra ASVEL no fue un premio, sino una inversión a futuro. El Real Madrid ve en Grinvalds a una posible pieza de rotación en los próximos años si mantiene su progresión actual.

Un proyecto a largo plazo con ADN blanco

Aunque Gunars Grinvalds ya ha tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo tanto en Liga Endesa como en Euroliga, su verdadero espacio de crecimiento está, por ahora, en la Liga U22. Apenas dos días después de estrenarse en la máxima competición continental, el joven letón volvió a vestir de blanco, esta vez con el dorsal número 6, para liderar al Real Madrid U22 frente a Unicaja en la jornada inaugural de la competición.

En 19 minutos, firmó 8 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia, mostrando madurez en la toma de decisiones y asumiendo galones dentro del grupo. Una señal clara de que la estructura blanca busca compaginar el desarrollo en la élite con un plan formativo sólido en categorías inferiores.