La nueva Liga U, la competición Sub-22 que arranca esta temporada 2025-26, está a punto de comenzar. Destinada exclusivamente a jugadores menores de 22 años, esta liga combina deporte y formación académica, y se presenta como un trampolín ideal para que los jóvenes talentos den el salto desde la cantera hasta la primera plantilla de la Liga Endesa. El Real Madrid ya ha confirmado los jugadores que formarán parte del equipo bajo la dirección de Javi Juárez.

El Real Madrid U22 liderado por Egor Amosov y Fabian Kayser

La cantera del Real Madrid de baloncesto ha experimentado un notable éxodo de jugadores hacia Estados Unidos, algunos rumbo a la NBA y otros a la NCAA, incluido Gildas Giménez, que aterrizó en un high school. Estas bajas han condicionado la conformación del roster del equipo U22, pero Javi Juárez, laureado técnico de las categorías inferiores, contará con otros jóvenes talentos de primer nivel, suficientes para convertir al equipo en uno de los favoritos del grupo A de la nueva Liga U22.

Varios de los jugadores que formarán parte del equipo U22 también estarán en dinámica del conjunto junior que compite en la Federación de Baloncesto de Madrid. Estos jóvenes lucharán por conquistar el campeonato de España en abril e intentarán asegurar un puesto en la Final Four de la ANGT en Atenas en mayo de 2026.

Egor Amosov y Fabian Kayser se perfilan como los pilares del Real Madrid U22, dos jóvenes talentos que ya llaman la atención de la NCAA e incluso podrían aspirar a un futuro en la NBA. Junto al ruso y al alemán, otros prospects como Ömer Kutluay, Andrej Bjelic e Ilia Frolov tendrán un papel destacado; tres jugadores que ya han demostrado en el pasado su capacidad de generar impacto, tanto en el presente como de cara al futuro.

Sergio Scariolo: “Izan Almansa es un proyecto a largo plazo”

Izan Almansa se ha convertido en uno de los refuerzos del Real Madrid este verano tras su paso por Overtime, Ignite y la NBL. Sergio Scariolo ha explicado que su incorporación forma parte de un proyecto a largo plazo: entrenará con la primera plantilla, pero podrá competir con el equipo de la Liga U22. No está prevista su cesión, aunque, con apenas 20 años, Almansa mantendrá la condición de jugador bidireccional durante la temporada 2025-26.

Javi Juárez planea configurar el juego interior del Real Madrid U22 con Ilia Frolov, Rodrigo Rioja, Diosdado Krohnert y Ousmane Diarra, además de contar con Izan Almansa. No se espera que Moussa Balla Traoré, el joven pívot recién incorporado desde Bamako, forme parte del equipo de inmediato, ya que cumplirá 12 años el próximo 24 de octubre y el gran objetivo es luchar por la MiniCopa de Valencia en febrero.

Plantilla Real Madrid U22