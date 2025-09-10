La nueva Liga U ya tiene definida la composición de sus dos grupos, con el Real Madrid encuadrado en el Grupo A junto a rivales de gran peso en ACB. El campeonato dará su pistoletazo de salida el 10 de octubre, aún a la espera de conocer los rosters definitivos. En el caso del conjunto blanco, se prevé una mezcla de talento joven procedente de su equipo júnior, reforzado por un fichaje destacado de cantera y la posibilidad de contar incluso con un jugador incorporado al primer equipo durante el verano.

Egor Asomov, líder de la cantera, a la espera de la llamada de Scariolo

Considerado una de las grandes promesas del baloncesto europeo, Asomov fue recientemente fichado por el Real Madrid procedente del BC Samara, donde adquirió experiencia en la VTB League de Rusia. En la última temporada, dejó unos números destacados, promediando cerca de 6 puntos, 3,5 rebotes y 1,5 asistencias por partido, en torno a 21 minutos de juego por encuentro.

Ahora llega al Real Madrid para convertirse en uno de los focos de atención del equipo blanco en la Liga U, a la espera de su oportunidad de debutar con el primer equipo dirigido por Sergio Scariolo. Asomov, alero de 1,97 metros nacido en 2008, ha visto limitado su desarrollo al no poder participar en competiciones europeas debido a las sanciones impuestas por la FIBA a Rusia por el conflicto en Ucrania.

Su condición de referente en el filial podría abrirle las puertas de la NCAA en la temporada 2026-27, en un movimiento similar al que ya realizó Egor Demin, compatriota de Asomov. Además, su contrato contempla una posible salida al término del curso, una fórmula bastante común en las grandes canteras europeas de baloncesto.

¡Sorpresa en el Real Madrid! Izan Almansa en dinámica primer equipo y Liga U

Se había especulado con la posibilidad de que Izan Almansa fuera cedido a algún equipo de la Liga Endesa durante su primer año de los cuatro que firmó con el Real Madrid. Sin embargo, el club ha descartado esa opción y optará por otra fórmula: Almansa contará con ficha de Liga U y alternará su participación entre el primer equipo y el filial cuando no sea convocado por Sergio Scariolo, según informa Encestando.

☑️ Debut

☑️ Primeros puntos

🤩 @Chuma_Okeke ➕ Izan Almansa pic.twitter.com/ol2GblkW08 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 6, 2025

La gran incógnita radica en determinar si esta será la mejor vía para el desarrollo de Izan Almansa y cuál podría ser su rol dentro del potente juego interior del Real Madrid, especialmente si finalmente se concreta la llegada de un nuevo ala-pívot, como Trey Lyles, procedente de la NBA.

Grupo A de Liga U