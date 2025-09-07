Hace apenas unos días se confirmó el regreso de Izan Almansa a España para enfundarse de nuevo la camiseta del Real Madrid, club en el que ya militó en categorías de formación. Tras sus experiencias en Estados Unidos y Australia, el ala-pívot firma un contrato de cuatro temporadas; sin embargo, su papel inmediato en la plantilla blanca de cara a la temporada 2025-26 aún está rodeado de interrogantes.

Un club de ACB pregunta por la cesión de Izan Almansa

Izan Almansa es consciente del panorama actual en la plantilla del Real Madrid que dirige Sergio Scariolo, donde el juego interior cuenta ya con piezas de gran peso e incluso con la posibilidad de sumar a Trey Lyles como refuerzo. El murciano regresa a una casa que conoce bien del pasado y lo hace como apuesta tanto de presente como de futuro. En ese contexto, el Hiopos Lleida ha tanteado la opción de incorporarlo en calidad de cesión para la próxima temporada.

Así lo reveló Albert Aliaga, presidente del Hiopos Lleida, en una entrevista concedida a Gent de Barris. El club del Segre buscó la incorporación de Izan Almansa, pero desde las oficinas del Real Madrid, con Sergio Rodríguez al frente, rechazaron la propuesta. Con su segunda participación en la Liga Endesa a la vista, el Lleida busca dar un paso al frente y rastrea el mercado en busca de un ala-pívot que complete la rotación interior de Gerard Encuentra, donde ya figuran nombres como Shurna, Krutwig, Goloman y Diagne.

Izan Almansa ‘se queda’ en el Real Madrid

Izan Almansa vivió su estreno con la camiseta del Real Madrid en el primer amistoso de pretemporada frente al ALBA Berlín, resuelto con triunfo blanco por 90-65. El nuevo fichaje firmó 9 puntos y 4 rebotes, aprovechando sus minutos en pista junto a Edy Tavares y Bruno Fernando. Una combinación que refuerza la idea de que el murciano tendrá protagonismo durante la 2025-26 actuando como ala-pívot, más que como pívot puro.

☑️ Debut

☑️ Primeros puntos

🤩 @Chuma_Okeke ➕ Izan Almansa pic.twitter.com/ol2GblkW08 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 6, 2025

En los últimos meses, Izan Almansa ha trabajado a conciencia en la evolución de su físico y en ganar movilidad, añadiendo además recursos como el tiro de media distancia —ya mostrado en algunos tramos con los Perth Wildcats de la NBL—. El objetivo es claro: consolidarse en la posición de ala-pívot dentro del engranaje de Sergio Scariolo, a la espera de resolver la incógnita sobre la llegada de Trey Lyles y de definir si el murciano será una pieza importante en el Real Madrid o si se le buscará una cesión que le garantice más minutos.