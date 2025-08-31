La pretemporada ya ha echado a rodar en la ACB, con los equipos poniendo a punto a sus plantillas de cara a un curso que promete emociones fuertes y mucha igualdad. Sin embargo, el mercado de fichajes aún no ha dicho su última palabra: mientras algunos clubes ultiman incorporaciones estratégicas para reforzar posiciones clave, otros buscan dar salida a jugadores que no entran en los planes.

Hiopos Lleida confirma la vuelta de György Goloman

El Hiopos Lleida ha hecho oficial la incorporación por una temporada del pívot húngaro György Goloman, quien llega desde el recién ascendido San Pablo Burgos para completar la plantilla del cuadro de Gerard Encuentra. La entidad burgalesa y el jugador acordaron rescindir su contrato el pasado 23 de agosto, a pesar de que en un principio se contaba con él para el nuevo curso.

La pasada campaña en Primera FEB, Goloman firmó unos promedios de 8,9 puntos, 3,1 rebotes y 1 asistencia en poco más de 16 minutos por encuentro, alcanzando una valoración media de 9,9. El interior de 29 años ya sabe lo que es competir en la Liga Endesa tras su paso por el Bàsquet Girona en la temporada 2023-24, donde aportó 7,9 puntos, 3,3 rebotes y 0,9 asistencias en 17 minutos y medio de juego.

Devin Robinson, nuevo fichaje de Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza ha reforzado su juego interior con la incorporación de Devin Robinson, ala-pívot estadounidense de 30 años que conoce bien la Liga Endesa tras su paso por el BAXI Manresa, donde firmó 13,5 puntos y 5,3 rebotes de media en más de 50 partidos disputados en dos temporadas.

El club maño ha agradecido la colaboración de la entidad catalana, que poseía sus derechos ACB, para cerrar una operación que busca dar un salto de calidad al conjunto rojillo. Con experiencia en NBA, G League, Eurocup y Basketball Champions League, Robinson llega desde el Cedevita Olimpija, donde brilló con 14,9 puntos y 5,6 capturas por encuentro.

Listado fichajes ACB de la última semana