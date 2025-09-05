El Real Madrid de baloncesto, bajo la dirección de Sergio Scariolo, encara la pretemporada con una plantilla renovada y grandes expectativas. Aunque los primeros entrenamientos han contado con la ausencia de internacionales y lesionados, el equipo empezará sus compromisos amistosos con la intención de afianzar conceptos y adaptarse al nuevo cuerpo técnico. Uno de los refuerzos del verano, que es un proyecto de futuro muy interesante, puede tener un rol característico en los planes del técnico italiano.

La vuelta de Izan Almansa al Real Madrid y la idea de Scariolo

Izan Almansa regresó este mercado al Real Madrid como la sexta incorporación del equipo tras los fichajes de Sergio Scariolo como nuevo entrenador y las llegadas de Chuma Okeke, Theo Malédon, David Kramer y Gabriele Procida. Su vuelta supone un refuerzo importante para la plantilla blanca, cubriendo las bajas de Eli Ndiaye, Hugo González y Xavier Rathan-Mayes.

La dirección deportiva confía en que Almansa pueda adaptarse rápidamente al nuevo proyecto y crecer dentro de un grupo que combina experiencia y talento emergente. Por el momento, el Real Madrid no contempla la cesión de Almansa, ya que Scariolo pretende que el pívot se integre directamente en la primera plantilla.

La marcha de jugadores en la pintura ha dejado un vacío en la rotación interior del Real Madrid, por lo que abre una oportunidad real para que Almansa tenga minutos significativos a lo largo de una temporada donde el calendario es más extenso que nunca y la carga de partidos será elevada.

El presente y futuro de Izan Almansa en el Real Madrid

Izan Almansa se perfila como un jugador que puede ser útil dentro de la plantilla del Real Madrid, capaz de aportar en varias áreas del juego según lo que el equipo necesite. Su primer objetivo será adaptarse al grupo, a la dinámica que implante Scariolo y ver qué puede aportar. En un principio es un recurso de rotación en el juego interior, pero que acumulará minutos de importancia en ACB.

💬 Izan Almansa: “Es el mejor club del mundo y estoy muy contento de estar aquí de vuelta”.#WelcomeAlmansa pic.twitter.com/QZlYsLMIHm — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) August 27, 2025

En una entrevista con los canales del club, Almansa sabe que tiene varias cosas por mejorar para consolidarse en el primer equipo. Según comentó el propio jugador, está centrado en perfeccionar su tiro y ganar fuerza física para aguantar el ritmo de la ACB y Euroliga.

Plantilla Real Madrid 2025-26

Bases: Andrés Feliz, Facu Campazzo, Théo Maledon

Escoltas: Sergio Llull

Aleros: Alberto Abalde, David Kramer, Gabriel Deck, Gabriele Procida, Mario Hezonja

Ala-Pívots: Chuma Okeke, Izan Almansa, Usman Garuba

Pívots: Bruno Fernando, Walter Tavares