El Real Madrid ya ha puesto en marcha su pretemporada y buena parte de la plantilla se encuentra trabajando de cara a un curso prometedor. A la espera del estreno oficial de Sergio Scariolo, es Luis Guil quien conduce las primeras sesiones, con la vista puesta en los amistosos de preparación previos al primer gran reto: la Supercopa. En estas semanas también se han sumado varios canteranos a los entrenamientos, en un verano marcado por la salida de numerosos prospects rumbo a Estados Unidos.

Omer Kutluay el líder de la cantera del Real Madrid

Hijo de la leyenda turca Ibrahim Kutluay, se suma a la pretemporada del primer equipo del Real Madrid tras firmar un sobresaliente Europeo U16 con Turquía, en el que promedió 24,1 puntos y 6 asistencias, mostrando además un repertorio de tiro muy completo. Omer Kutluay es un escolta puro que combina su envergadura con un excelente manejo de balón.

Hace dos años dio el salto al Real Madrid, una de las principales canteras de desarrollo juvenil en Europa. Todo apunta a que tendrá mayor protagonismo en la próxima edición de la Euroliga Next Generation. Si confirma su condición de escolta dominante en categoría sub-18, se le abrirán múltiples opciones de cara a los dos próximos veranos, incluso un posible desembarco en NCAA.

Durante estos primeros días de entrenamiento de la primera plantilla de baloncesto del Real Madrid, Kutluay ha compartido backcourt junto a Campazzo, Llull, Hugo Alonso, Fantic, Rupérez y Osa Hadi. Estos últimos cuatro jugadores también forman parte de la cantera blanca a la espera de ser protagonistas del conjunto júnior y del futuro equipo filial de Liga U.

Nacho Rupérez: 2007 (formará parte del U22)

Hugo Alonso: 2008

Osa Haidi: 2009

Andrej Fantic: 2009

Cantera en bloque: el júnior participa en los primeros entrenamientos del Real Madrid

Además de los jugadores de perímetro presentes en las primeras sesiones, también han participado varios de los prospects más destacados del Real Madrid: el pívot Ilia Frolov (2008), Gunars Grinvalds (2008), Andrej Bjelic (2008) y Egor Asomov (2008). Por su parte, Fabian Kayser (2009) continúa de baja debido a una lesión.

Egor Asomov es uno de los canteranos llamados a asomar con el primer equipo de Sergio Scariolo en un futuro cercano. El Real Madrid afronta un cambio de generación en categoría júnior tras las salidas de Declan Duru y Gildas Giménez, y por ello incorporó hace unas semanas al joven alero ruso. Nacido en 2008 y procedente de Samara, Asomov llega con experiencia en la VTB League, donde disputó 34 partidos con medias de 5,9 puntos y 3,5 rebotes. En la disciplina blanca se integrará en el conjunto U22, a la espera de una posible oportunidad con el primer equipo.

Rhys Robinson y Toni Garma los siguientes

De entre los talentos de 2008 y 2009 emergen posiblemente los dos canteranos más prometedores junto a Asomov y Kutluay. Se trata del tándem Toni Garma & Rhys Robinson, ambos nacidos en 2010, a quienes ya se les señala como jugadores a seguir en la cantera del Real Madrid. El croata brilló en el reciente Eurobasket U16 gracias a su manejo de balón, ritmo, lectura de juego y eficiencia, mientras que Garma firmó medias de 17 puntos y 6 rebotes en el torneo.