En los últimos años, España ha visto cómo varios de sus jóvenes talentos del baloncesto emprenden la travesía hacia Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y visibilidad. Canteranos formados en clubes de renombre, acostumbrados a competir en ligas nacionales y torneos europeos, deciden dar el salto a universidades y equipos estadounidenses para perfeccionar su juego y aspirar a la NBA. Esta migración refleja tanto el prestigio de la formación española como la creciente influencia del baloncesto estadounidense, generando una auténtica desbandada de promesas que buscan consolidar sus carreras en el extranjero mientras dejan un vacío cada vez más notable en las canteras locales.

El Real Madrid, el caso más llamativo: de campeones de Europa a no contar con ningún joven en el club

El Real Madrid U18 se consagró campeón del Adidas Next Generation Tournament (ANGT) 2023-2024, reafirmando su posición como el club con más títulos en la historia de este prestigioso torneo europeo para jóvenes talentos. En la final celebrada en Berlín en mayo de 2024, el equipo dirigido por Javier Juárez se impuso al PFBB INSEP París con un marcador de 71-60, logrando así su quinto título en la competención y consolidando su legado en la formación de futuras estrellas del baloncesto.

Durante el torneo, Hugo González destacó como el Jugador Más Valioso (MVP), bien acompañado de Nolan Traoré del club francés y actual jugador de Brooklyn Nets, viendo como tras aquel logro, casi todos los jóvenes talentos campeones de la cantera madridista han optado por continuar su desarrollo en Estados Unidos.

Hugo González y Egor Demin en la NBA

Los dos primeros jugadores del Real Madrid U18, campeón del ANGT 2023-24, dan el salto a la NBA. El español fue elegido en la posición 28 del Draft por los Boston Celtics, mientras que Egor Demin alcanzó el puesto 8, seleccionado por los Brooklyn Nets tras su destacada temporada con los Cougars de Brigham Young. Ambos jóvenes talentos buscarán ganarse un lugar en las rotaciones de Joe Mazzulla y Jordi Fernández, con la ambición de consolidarse como piezas clave tanto en el presente como en el futuro de sus respectivos equipos.

Varios jugadores del Real Madrid deciden aterrizar en NCAA

La NCAA se está consolidando como la ruta preferida para que las jóvenes promesas definan su formación y proyección profesional, lo que deja a la Liga Endesa cada vez más privada de su talento emergente. En paralelo a la apertura del NIL (Nombre, Imagen y Semejanza), ya hubo jugadores destacados que optaron por dar el salto a Estados Unidos, como el canterano Baba Miller.

Y del equipo del Real Madrid que se coronó campeón del ANGT durante la temporada 2023-24, varios jugadores ya han tomado la decisión de iniciar su aventura en la NCAA, posponiendo o incluso dejando atrás su etapa en el club blanco. Esta tendencia refleja no solo el atractivo académico y deportivo del baloncesto universitario estadounidense, sino también el reto creciente para la Liga Endesa de retener a las nuevas generaciones de talentos que podrían marcar el futuro del baloncesto español.

𝔾𝕖𝕥 𝕥𝕠 𝕂𝕟𝕠𝕨 𝕥𝕙𝕖 ℕ𝕖𝕨 𝔾𝕦𝕪𝕤:



🇸🇳 Ismaila Diagne 🇪🇸 pic.twitter.com/abIXxVWm8p — Gonzaga Basketball (@ZagMBB) August 22, 2024

Ismaila Diagne, quien ya disputó la pasada temporada en la NCAA como integrante de los Bulldogs de Gonzaga, se unirá ahora a Mario Saint-Supèry como compañero de equipo. Durante su primera campaña, Diagne promedió 3,4 puntos y 1,8 rebotes en diez partidos, pese a haber estado varias semanas fuera de las canchas por lesión. El pívot senegalés espera ahora tener un rol más destacado dentro del esquema de Mark Few y contribuir de manera significativa al equipo.

Llegadas de Asier Miguel, Declan Duru y Sidi Gueye

Tres canteranos del equipo campeón dirigido por Javi Juárez dan el salto a NCAA. Sidi Gueye fue el primero en dar el paso, firmando con la potente Universidad de Arizona de Tommy Lloyd en la Big 12. Asier Miguel, por su parte, se traslada a la Gran Manzana para unirse a Manhattan College, en el Bronx. Finalmente, Declan Duru, uno de los talentos más destacados de la cantera del Real Madrid y con opciones de ganar minutos en la rotación de Sergio Scariolo, también opta por la NCAA, incorporándose a los Texas Longhorns bajo las órdenes de Sean Miller.

Sidi has officially signed 🐻⬇️ pic.twitter.com/JZAS6DGvk7 — Arizona Basketball (@ArizonaMBB) April 30, 2025

Otros jugadores del equipo campeón del Real Madrid buscan nuevos horizontes