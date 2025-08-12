El Real Madrid de baloncesto ha dado forma a una plantilla creada para luchar por todos los títulos de la temporada 2025-26 bajo la dirección en el banquillo de Sergio Scariolo. Profundidad, experiencia, conocimiento de Euroliga, fichajes top e ilusionantes, pero quedan dos dudas finales en esta offseason blanca: encontrar a un nuevo escolta y decidir qué hacer con el último fichaje.

Izan Almansa: ¿Continuidad o cesión?

Es el último fichaje de la primera plantilla de baloncesto del Real Madrid, así lo confirmaron Noelia Gómez y Guillermo García, pese a no hacerse oficial a falta de concretar unos últimos detalles. Izan Almansa se convertirá en el quinto fichaje tras las llegadas de Maledon, Krämer, Procida y Okeke, dejando la duda en las últimas horas de conocer si Izan Almansa formaría parte del roster de Scariolo o saldría cedido.

El talento del jugador murciano es indudable, pero sus últimos años tras su marcha de la cantera del Real Madrid rumbo a Estados Unidos ha dejado alguna duda. Con el objetivo de aterrizar en la NBA, Izan Almansa pasó por Overtime Elite, Ignite y la NBL antes de probar suerte con Philadelphia 76ers en la Summer League de la NBA. Sin opción de permanecer en la franquicia de Pennsylvania, llegó la llamada del Real Madrid y dar ese salto anhelado en su carrera.

A los 20 años llega a un club que conoce de su paso por la cantera blanca entre 2020-2021, pero su fichaje lleva el gran interrogante de conocer si formará parte del juego interior de Scariolo o le buscarán una cesión en Liga Endesa o Europa. Según informa Marta Casas en Radio Murcia, el Real Madrid y el técnico italiano cuentan con Almansa para su rotación y no contemplan, pese al interés de varios equipos de ACB, una cesión. Scariolo, que ya contó con el murciano durante la ventana de España en noviembre, apuesta de manera clara por el joven jugador y lo ve un elemento a tener en cuenta en un futuro cercano.

Izan Almansa es consciente del potente juego interior que atesora el Real Madrid de baloncesto, con un pilar indiscutible como Edy Tavares, con contrato hasta 2029, a la espera del paso adelante de Bruno Fernando, aterrizado desde la NBA hace unos meses. Almansa podrá ayudar a partir de su versatilidad, su mejora en el tiro de media distancia, elemento que mejoró durante su paso por los Wildcats de Perth, además de capacidad defensiva e intimidación, sin descartar que obtenga minutos formando junto al caboverdiano o angoleño. El puesto de ala-pívot es cosa de Usman Garuba y Chuma Okeke, sin olvidar posibles incursiones de Mario Hezonja y Gabriel Deck.