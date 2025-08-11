La plantilla de Sergio Scariolo del Real Madrid de cara al curso 2025-26 está casi perfilada, a falta de un posible escolta anotador que se una a Theo Maledon y Alberto Abalde. Sin embargo, el último fichaje, a falta de oficialidad, es Izan Almansa para cerrar el juego interior blanco, en un movimiento algo sorpresivo, pero con el claro objetivo de convertirlo en pieza importante de presente, pero sobre todo de futuro.

¿Dónde se inició Izan Almansa?

Izan Almansa, nuevo jugador del Real Madrid de baloncesto, cambió el fútbol por el baloncesto a los nueve años en Murcia. Formado en la cantera de UCAM, destacó en su año infantil (U14), donde se fue hasta los 18 puntos y 18 rebotes de promedio. En 2019, fue momento de su primer cambio de aires y aterrizó en la cantera del Real Madrid, primero en categoría cadete para acabar disputando partidos en la 2020-21 con el equipo de liga EBA.

Pero Izan Almansa decidió tomar un camino diferente por aquel entonces, ya que se convirtió en el primer jugador español en formar parte de Overtime Elite de Estados Unidos, una academia con sede en Atlanta y competición oficial creada por Dan Porter y Zack Weiner aquel año 2021-2022, destacando prospects como Amen y Ausar Thompson, formando parte también Jean Montero o Dominick Barlow.

Como integrante de YNG Dreamerz promedió 10.2 puntos y nueve rebotes, viendo un nuevo salto en junio de 2023, firmando con G League Ignite durante la temporada 2023-24 y promedios de 10.5 puntos y 7.2 rebotes en 48 partidos. El nombre de Izan Almansa ya comienza a sonar como futurible en el Draft de la NBA, incluso participa del Draft Combine en 2024, descartando presentar candidatura.

Izan Almansa llega a Australia al Next Stars de la NBL

Tras su paso por Overtime Elite y posteriormente por el G League Ignite, Izan Almansa apostó por una tercera vía de desarrollo: el programa Next Stars de la NBL australiana. En las filas de los Perth Wildcats firmó unos promedios de 7,6 puntos y 4,3 rebotes por partido.

Sin ser seleccionado en el draft, después de la sanción de un mes, el ala-pívot murciano buscó su oportunidad a través de la Summer League con los Philadelphia 76ers, donde todo apuntaba a que lograría un contrato two-way. Sin embargo, Almansa sorprendió al entorno baloncestístico aceptando la propuesta de regresar a España para incorporarse al Real Madrid, iniciando así una nueva etapa en su prometedora carrera.

Hijo de Steve Horton

Izan Almansa nació y creció en Murcia, hijo de Cristina Almansa y Steve Horton, Horton, formado en la Universidad de Missouri, desarrolló una carrera itinerante que le llevó a recorrer distintos puntos de la geografía española, defendiendo los colores de equipos como Mataró, Inca, Badajoz, Córdoba o Burgos.

El murciano, uno de los grandes valores jóvenes del panorama español, llegó a debutar en noviembre de 2024 en la ventana de clasificación al Eurobasket anotando 10 puntos en 11 minutos. Allí fue el primer contacto directo entre el jugador interior y Sergio Scariolo, con un segundo episodio en la primera plantilla del Real Madrid de baloncesto.