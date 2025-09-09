El Real Madrid de baloncesto ultima el anuncio de su quinto y último fichaje bajo la dirección de Sergio Scariolo. Con septiembre entrando en su tramo decisivo, la dirección deportiva encabezada por Sergio Rodríguez y Martynas Pocius tiene prácticamente cerrado un movimiento sorprendente. Y es que, aunque el objetivo inicial era incorporar un escolta anotador procedente de la NBA, finalmente el refuerzo llegará en la posición de ala-pívot.

¿Acuerdo cerrado entre Real Madrid y Trey Lyles?

Hace apenas unos días salió a la luz el nombre de Trey Lyles como principal candidato para completar el roster del Real Madrid de Sergio Scariolo de cara a la temporada 2025-26. La apuesta por un ala-pívot en lugar de un escolta anotador procedente de la NBA resultó llamativa, aunque la realidad del mercado, con la pretemporada ya en marcha, ofrecía escasas alternativas de calidad en esa posición exterior.

Trey after Trey after Trey



three-straight threes for Trey Lyles 🏹🔥 pic.twitter.com/kJL0EUWnbx — Sacramento Kings (@SacramentoKings) December 27, 2024

Ahora la operación estaría a punto de materializarse, según confirma Andrea Calzoni, y el ala-pívot natural de Saskatoon en Canadá se embarcaría en su primera aventura lejos de la NBA a sus 29 años. El jugador formado en Kentucky fue una elección de lotería en el Draft, concretamente el pick 12 de 2015 elegido por Utah Jazz, con pasos posteriores por Nuggets, Spurs, Pistons y, desde 2022, en Sacramento Kings. Trey Lyles ha disputado 662 encuentros en la NBA con promedios de 7.6 puntos y 4.3 rebotes, añadiendo a su repertorio un 34,7 por ciento de acierto en el triple.

Trey Lyles se incorpora a una posición de ala-pívot donde ya figuran Usman Garuba y Chuma Okeke, con la posibilidad de que el estadounidense aporte también minutos en el puesto de alero. A ello se suman las habituales apariciones de Hezonja y Deck en esa zona del campo. Será Sergio Scariolo quien encaje todas las piezas, pero el Real Madrid de baloncesto ha sabido aprovechar la oportunidad para asegurarse a un jugador con una década de experiencia en la NBA, capacidad anotadora y una notable versatilidad.

¿Habrá cláusula de salida rumbo a la NBA?

La posible cláusula de salida a la NBA incluida en el contrato de Lyles le permite mantener la puerta abierta en caso de que aparezca una oportunidad para regresar durante la temporada 2025-26. Para el Real Madrid, su llegada supone sumar un perfil versátil, capaz de abrir la pista con su tiro exterior, aportar en el rebote y ofrecer solidez defensiva frente a diferentes tipos de rivales.

El fichaje de Trey Lyles completa el capítulo de incorporaciones del Real Madrid este verano, sumándose a Theo Maledon, David Krämer, Gabriele Procida y Chuma Okeke. Además, el club blanco logra adelantarse al Fenerbahce, otro candidato de Euroliga que también pujaba por sus servicios. En las últimas semanas se había especulado con la posibilidad de ver al internacional canadiense en la NBA, vinculado a franquicias como Miami Heat o Sacramento Kings, pero finalmente Lyles ha optado por emprender la aventura en la Liga Endesa y reforzar una plantilla diseñada para aspirar con fuerza a la Euroliga.