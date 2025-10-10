El Real Madrid Baloncesto sigue encadenando victorias y buenas sensaciones en su avance competitivo. Los blancos se impusieron a ASVEL Villeurbanne con cierta facilidad y parecen ir carburando. Además, fichajes como David Kramer, Trey Lyles o Chuma Okeke parecen ir integrándose pese a las dificultades que cada uno vivió en sus primeros días en la capital. Eso sí, Sergio Scariolo tendrá que tomar cartas en el asunto.

Los fichajes dan la cara en el Real Madrid Baloncesto

Las nuevas caras del Real Madrid Baloncesto parecen estar comenzando a carburar. Si bien Maledon sigue con problemas físicos, el resto de nuevos integrantes crecen exponencialmente. En el caso de David Kramer, ya está totalmente recuperado u frente a ASVEL fue el jugador más utilizado por Sergio Scariolo. Por su lado, el mejor valorado del encuentro fue Chuma Okeke. Sin embargo, el partido de Trey Lyles también merece mención especial.

Okeke lidera la contundente victoria ante el Asvel. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 9, 2025

Chuma Okeke se llevó todos los focos. Con 17 puntos, 5 rebotes y 25 de valoración captó todas las miradas. A pesar de ello, Trey Lyles no le perdió el pulso, 12 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 19 de valoración. Sin embargo, su dato más destacado fue su impacto, +16 con él en pista, que choca con el -3 de Okeke. Parece que esa fluidez de treses y cuatros entre ellos dos, Hezonja y Deck está siendo la gran baza de Sergio Scariolo. Eso sí, abre una pregunta.

¿Chuma Okeke o Trey Lyles?

La disyuntiva no es un mero juego de baloncesto ficción. La confianza en Deck es total, como ya se vio en la Supercopa, además totalmente correspondida con su rendimiento. Por ello, la pregunta de cara a convocatorias importantes en Liga Endesa, como bien puede ser el partido contra Baskonia, está ahí. Ambos jugadores están dando la talla. Eso sí, con aportes muy diferentes.

A pesar de que al ser americanos, llegar en el mismo mercado y ocupar posiciones similares pueda situarlos en el mismo saco, son dos jugadores muy diferentes. Chuma Okeke es un jugador más polivalente, pero con una clara tendencia a jugar abierto y de cara. El ex de Cavaliers disfruta tirando en transición y aportando dinamismo. Trey Lyles es un 4 mucho más puro. A pesar de que su apariencia no esconda un físico envidiable, sus fundamentos son realmente pulcros. Eso sí, requiere de mayor contexto colectivo y, por ello, parece chirriar más que su compañero, pero más por perfil, que por entendimiento.