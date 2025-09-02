El nuevo Real Madrid echó a rodar el pasado martes 26 de Agosto, ya con la mirada puesta en el primer titulo oficial. La Supercopa de España, que se disputará el último fin de semana de Setiembre en Málaga, será la primera prueba del equipo que dirigirá Sergio Scariolo. Algunas caras nuevas, tanto en el banquillo como en la pista, tardarán en incorporarse debido a los compromisos con sus selecciones. Otras nuevas y no tan nuevas, sin embargo, ya han empezado esta pretemporada.

La luz al final del túnel.

Tras un año 2025 complicado para él, Gabriel Deck ha iniciado la pretemporada al mismo tiempo que sus compañeros. Puede parecer una noticia menor, pero seguro que para el jugador argentino empezar el primer día es una gran victoria. El alero blanco arrastraba molestias en la cadera desde Diciembre del 2024. Tras disputar solo 16 partidos entre abril y mayo de la temporada pasada, Deck eligió pasar por quirófano para recuperarse por completo de la lesión en la cadera.

Ahora, con esos problemas atrás, el tortuga busca recuperar su mejor versión en un Madrid cada vez más competitivo. En los 47 partidos la temporada pasada Deck promedió 8 puntos y 3,2 rebotes en 28 partidos de Euroliga la pasada temporada. En la Liga Endesa, los números fueron parecidos.

¿El último tren?

Estos problemas en la cadera han sido los últimos en una lista de lesiones complicadas que han frenado en seco la carrera del jugador argentino. En Mayo de 2024, sufrió una rotura del ligamento colateral interno de la rodilla derecha, que lo apartó de las pistas varios meses. Un año antes, el argentino sufrió la misma lesión pero en la rodilla izquierda.

Plenamente recuperado, Deck afronta esta temporada en el nuevo proyecto de Sergio Scariolo como una gran oportunidad para demostrar que fisicamente está preparado para ser un jugador importante en un equipo aspirante a todo. El Real Madrid se ha movido en esas posiciones, y no será fácil para él recuperar esos minutos, tras las incorporaciones de Krämer, Procida, Almansa o Okeke. El argentino se pone apunto para poder ser ese gran jugador defensivo y de poste bajo durante, al menos, una temporada entera.