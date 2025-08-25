Una vez finalice la andadura de España en el Eurobasket 2025, Sergio Scariolo, que dejará su puesto en el combinado nacional, comenzará su nuevo proyecto en el Real Madrid, donde deberá igualar o mejorar los registros obtenidos por Chus Mateo en las últimas tres campañas. Sin embargo, los primeros pasos del conjunto blanco han estado marcados por contratiempos en jugadores clave de la plantilla.

Mario Hezonja y David Krämer, primeros lesionados en el Real Madrid

El inicio de la era Scariolo en el banquillo del Real Madrid no ha podido empezar con peor noticia. El conjunto blanco ha confirmado las lesiones musculares de Mario Hezonja y David Krämer, dos jugadores llamados a ser piezas importantes en la plantilla. Ambos sufrieron estos percances durante la concentración con sus respectivas selecciones nacionales.

Parte médico de Krämer. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) August 25, 2025

Hezonja padece una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que se produjo en el último encuentro con Croacia. La ausencia del alero croata supone un contratiempo de peso, ya que está llamado a ser uno de los líderes del equipo, como lo fue en la temporada anterior con Chus Mateo en el banquillo.

Por su parte, Krämerr padece una lesión en el aductor largo del muslo derecho, según el parte médico oficial. El alemán, que afrontaba ilusionado su debut en el conjunto blanco tras destacar con su selección, se ve obligado a parar justo antes del Eurobasket y a centrarse en su recuperación en Madrid. Un arranque amargo para un fichaje que había generado grandes expectativas.

El Real Madrid pendiente de la Supercopa Endesa

La Supercopa Endesa, que se disputará el 27 y 28 de septiembre en Málaga, se ha convertido en una incógnita para el Real Madrid. Con Hezonja y Krämer pendientes de evolución por sus lesiones musculares, y con Deck y Abalde también tocados, Sergio Scariolo podría afrontar el primer título de la temporada con hasta cuatro bajas sensibles.

Aunque el club no ha desvelado el tiempo de baja de Hezonja y Krämer, varios medios que cubren la información del equipo madridista apuntan a unas tres semanas de baja como mínimo, lo que complica su presencia en la Supercopa con plenitudes físicas y obliga a Scariolo a ensayar alternativas desde el inicio.

Pretemporada del Real Madrid 2025-26