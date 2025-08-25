La selección española de baloncesto afronta el Eurobasket 2025 siendo la vigente campeona de Europa en el que será el último torneo que dirigirá Sergio Scariolo como seleccionador antes de comenzar de forma oficial su etapa como entrenador del Real Madrid. El debut llega ante Georgia, liderada por Toko Shengelia, fichaje del Barça Basket.
¿Cuándo es el Georgia vs España de baloncesto?
España sorprendió a todos cuando se hizo con la victoria en el Eurobasket 2022 y podría hacer lo mismo en este torneo, en el que llega en pleno relevo generacional con la ausencia de Lorenzo Brown y también la de Alberto Díaz, por lesión durante la gira de preparación.
Sin veteranos como Rudy Fernández y Sergio Llull, el liderazgo recae entre Santi Aldama y Willy y Juancho Hernangómez, que serán las estrellas de España ante Georgia en el debut en el Eurobasket 2025 dentro del grupo C en Chipre.
Este primer partido de España ante Georgia en el Eurobasket 2025 tiene lugar este jueves 28 de agosto a las 14 horas en el pabellón Spyros Kyprianu Arena de Limassol, Chipre, donde tiene lugar la fase de grupos para los de Scariolo.
¿Dónde ver Georgia – España Eurobasket 2025?
El debut del Eurobasket 2025 entre Georgia y España que tiene lugar este jueves 28 de agosto se puede ver como todo el torneo en abierto a través de RTVE, en el canal temático Teledeporte o La2 o La1, así como la plataforma RTVE Play online.
Este partido entre la selección española y la georgiana también se puede ver a través de la plataforma de FIBA, Courtside 1891, que también se puede ver en DAZN.
Plantilla de España Eurobasket 2025
- Bases: Sergio de Larrea, Mario Saint-Supéry
- Escoltas: Josep Puerto, Darío Brizuela,
- Aleros: Xabi Lopez-Aróstegui, Joel Parra, Santi Yusta
- Ala-pívots: Jaime Pradilla, Santi Aldama, Juancho Hernangómez
- Pívots: Willy Hernangómez, Yankuba Sima
Plantilla de Georgia Eurobasket 2025
- Bases: Kamar Baldwin, Rati Andronikashvili
- Escoltas: Giorgi Ochkhikidze
- Aleros: Duda Sanadze, Kakha Jincharadze
- Ala-pívots: Toko Shengelia, Aleksandre Pevadze, Beka Burjanadze, Giorgi Korsantia
- Pívots: Giorgi Shermadini, Goga Bitadze, Ilia Londaridze, Sandro Mamukelashvil