Josep Puerto, pieza clave en el proyecto de Pedro Martínez y actual capitán del Valencia Basket, renovó su compromiso con el club hasta 2027. Su buen momento le ha valido un lugar en la selección de Sergio Scariolo, donde brilló como mejor jugador en el amistoso de preparación para el Eurobasket ante la República Checa. Horas antes de medirse a Francia en el Olímpic de Badalona, el alero de Almussafes conversa con Solobasket.

Entrevista de Solobasket a Josep Puerto

¿Cómo llegáis al partido contra Francia?

Creo que esta semana hemos trabajado bien y estamos preparados para dar y ofrecer una mejor versión de la que dimos en Málaga, aunque sí que es cierto que en el segundo partido ya jugamos un poco mejor, con los automatismos más interiorizados. Al final es un proceso que lo estamos construyendo y esto es un paso más.

Recta final de la preparación y en los últimos días hay molestias, lesiones como las de Alberto Díaz o Santi Aldama. ¿Cómo encaráis estos últimos días antes del debut oficial en el EuroBasket 2025?

Son cosas que no dependen de nosotros. Cuando están todos sanos, es mucho mejor porque tienes más jugadores para elegir y los entrenamientos son mejores porque hay todos los jugadores y más calidad. Pero esto no depende de nosotros, entonces vamos a salir a hacer nuestro trabajo lo mejor posible y a seguir.

Si miras el roster de España, Valencia Basket tiene cinco representantes (Sergio de Larrea, Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui, Yankuba Sima y Josep Puerto); incluso Pedro Martínez se encuentra por aquí en Badalona. ¿Qué valoración le das a tener a tantos compañeros?

Para los jugadores que estamos presentes en la concentración, lo importante es la selección. Yo te diría que es incluso más importante estar aquí, ya no solo por el contexto, que también, sino por el poder aprovechar el verano entrenando con jugadores de altísimo nivel y el poder enfrentarte contra los mejores de Europa.

Hace un momento, Alberto Abalde ha comentado que es un orgullo vestir esta camiseta cuando llega el verano y todos quieren llevar la camiseta de la selección. Todos tenéis apuntado en la agenda siempre ese momento, ¿no?

Sí. Considero que hay varios aspectos; el primero es que cuando juegas para España, cuando juegas con tus compañeros que son obviamente todos españoles, es algo diferente a lo que tienes en los clubes, es una sensación muy especial y también el tener la posibilidad de representar a tu país y a la vez competir contra los mejores es algo que a cualquier deportista le gusta.

En el primer partido ante Portugal no juegas; en el segundo, contra la República Checa, te conviertes en el máximo anotador. ¿Cómo te ves en estos momentos?

Bien, me veo muy bien; cada día que pasa estoy más a gusto. Hay muchos jugadores con los que no había jugado aún y es un proceso de conocerse, de un poco saber lo que quieren de ti por parte del staff, lo que esperan tus compañeros y es un proceso.

Ellos son 𝐋𝐨𝐬 𝐌𝐞𝐣𝐨𝐫𝐞𝐬 de #LaFamilia en la primera victoria de la Gira #ImperiumNostrum.



✔ Josep Puerto

✔ Jaime Pradilla

✔ @willyhg94#SomosEquipo pic.twitter.com/hQHjptn6Lb — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 7, 2025

¿Sergio Scariolo qué pide de Josep Puerto?

Me pide, obviamente, que sea muy intenso en defensa, que aporte ese plus de energía y luego en ataque, que todos los tiros que tenga abiertos los tome y que sea agresivo en ese aspecto.

España llega como vigente campeona del EuroBasket. Pese a lesiones, siempre se os etiqueta de favoritos. Vosotros, como jugadores, y también el staff, queréis ir partido a partido, pero sois uno de los máximos favoritos. ¿Cómo le veis?

Creo que en este tipo de torneos hay muchos momentos y eliminatorias, además de muchos partidos que se deciden en últimos segundos, en pequeños detalles. Puedes ser una de las favoritas o puedes jugar contra la favorita y al final tener un mal día, el rival tiene un buen día y te eliminan y ya está, se acabó el torneo. Opino que la clave es ir partido a partido e intentar dar la mejor versión cada día y, a partir de ahí, ir viendo cómo va sucediendo el Eurobasket.

