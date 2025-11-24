Desde la aparición de las ventanas FIBA y la no participación de muchos jugadores Euroliga y NBA, los clasificatorios a grandes competiciones han cambiado notablemente. Estar en una gran cita, no suele depender del nivel de la plantilla que se presentará, sino de los jugadores nacionales que estén en condiciones de acudir en esas fechas. Por ello, el caso de la España de Chus Mateo, es especialmente complejo.

Chus Mateo pierde a algunos de los grandes nombres de la España de ventanas

Una de las situaciones que complica la vida, y mucho, en clave España, es la incursión de Valencia Basket en la Euroliga. Lo que es una bendición para el baloncesto español, en algunos sentidos tiene sus contras. Además, para colmo, la jornada 13 de Euroliga se disputa los días 25 y 26 de noviembre, el Dinamarca vs España el 27. Por ello, jugadores que en el pasado han compatibilizado Euroleague y ventanas, como Joel Parra, Josep Puerto, Lopez-Arósegui… no estarán para Chus Mateo.

Otra baja importante respecto a pasadas ventanas FIBA para España es Rafa Villar. Su fichaje por Baskonia le hacen partícipe de esta jornada Euroliga que tan mal agendada está para los intereses de Chus Mateo. En este sentido, sí que hay una excepción dentro de los combinados que militan la Euroleague, que es Izan Almansa. El jugador del Real Madrid, a caballo entre primer equipo y U22, sí que acudirá a las ventanas FIBA.

Los que sí están para las ventanas FIBA

A pesar de las bajas sensibles que tiene Chus Mateo, el roster elaborado por el técnico de España tiene varias piezas interesantes. Por un lado, cuenta con varios jugadores con bastante ascendencia dentro del combinado nacional, como Alberto Díaz, Jaime Fernández o Santi Yusta. Por otro lado, la convocatoria FIBA también será una oportunidad para talentos jóvenes que bien merece la pena seguir, como Álvaro Cárdenas, Great Osobor o Miguel Allen, este último como invitado.

💪 ¡Estos son los 14 JUGADORES convocados (y dos invitados) en la primera lista de Chus Mateo al frente de @BaloncestoESP! pic.twitter.com/vfRrLOKx9t — Liga Endesa (@ACBCOM) November 18, 2025

Las lista de la Selección Española, a pesar de las dificultades, también cuenta con jugadores que están rindiendo notablemente en ACB. Chus Mateo tendrá a su disposición con España a varias piezas que llevan tiempo demostrando en Liga Endesa ser importantes en conjuntos que funcionan de maravilla. Dos ejemplos en este sentido son Miquel Salvó y Fran Guerra, que son capitales en los dos conjuntos isleños, que tantas alegrías vienen dando a su afición.