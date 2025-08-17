España afronta el doble duelo amistoso contra la Alemania de Álex Mumbrú, pero en la cabeza de Sergio Scariolo solo pesa una fecha: el 28 de agosto, día del debut oficial en el Eurobasket 2025 ante Georgia en Limassol. Más allá del rival, la gran preocupación del seleccionador está en una enfermería repleta de incógnitas que condiciona la lista definitiva y deja en el aire quiénes serán los elegidos para arrancar el torneo.

El joven base de los Bulldogs de Gonzaga dejó el duelo ante Francia cuando restaban 1:13 para el final del primer cuarto por una torcedura de tobillo y se desconoce el grado de la lesión -la acción fue una mala caída cuando lanzaba una asistencia a Sima-. Saint-Supéry había creado tándem junto a Sergio de Larrea en la posición de uno del combinado nacional, y Scariolo ve agudizar los problemas en esa posición tras no llevar a Lorenzo Brown por motivos personales y ver cómo Alberto Díaz ya se ha perdido dos partidos de preparación por molestias.

Abalde apareció en el partido contra Francia solo 90 segundos después de anotar un triple, formando parte del quinteto titular antes de solicitar el cambio por molestias en la pierna. El gallego no volvió a pisar la pista en el Paris Bercy y, por el momento, se desconoce el alcance exacto de su lesión, que preocupa al Real Madrid y a la selección española. Estas dos nuevas bajas motivaron minutos para Guillem Ferrando e Isaac Nogués, incluso no se descarta la posibilidad de ver a ambos entre los doce elegidos del roster de España para el Eurobasket 2025.

“Nuestra tristeza viene por las lesiones que no parecen fáciles. Ya contamos con muchas bajas y jugadores jóvenes”, explicaba Scariolo en Badalona después del primer partido ante Francia. Entre los problemas de lesiones que tiene España se encuentra la de Santi Aldama. Hasta el momento, el jugador de Memphis Grizzlies entrena al margen del resto y sigue el interrogante de su posible participación en el Eurobasket. Hay mucha cautela con el día a día de Aldama, siempre en contacto directo con los Grizzlies, más tras la renovación firmada hace unas semanas que le reportará 18,4 millones de dólares durante el curso 2025-26.

Durante su estancia en Badalona, Santi Aldama, entrenó al margen en todo momento, limitándose a sesiones de tiro al final de cada entrenamiento, siempre bajo estricta supervisión y con la prudencia de no forzar la recuperación. Scariolo advirtió que, si no se incorporaba a los entrenamientos antes del amistoso contra Alemania, su participación en el Eurobasket podría quedar seriamente comprometida.

El escolta del Barça Basket tampoco formó parte del partido ante Francia en París; sin embargo, el descanso de estos últimos días debería ser suficiente para su vuelta a los entrenamientos y preparar los partidos ante Alemania. Clave en el backcourt de España, solo disputó 7 minutos ante Francia en Badalona antes de irse al banquillo y no volver.

Junto a Santi Aldama, es uno de los jugadores con más tiempo fuera de las pistas, y aún persisten las dudas sobre su rol como base titular de España en el Eurobasket. La precaución rodea al jugador de Unicaja, mientras que las lesiones y molestias retrasan cualquier decisión definitiva. La posición de base, muy mermada, podría obligar a la selección a esperar hasta más cerca del torneo para anunciar los tres hombres que representarán a España en la fase de grupos en Chipre.