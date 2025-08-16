La selección española afronta un gran reto este verano con la defensa del título en el Eurobasket 2025 después del oro cosechado en Berlín 2022, y lo hace en el que será el último torneo con Sergio Scariolo, que comenzará de forma inmediata una nueva etapa como entrenador del Real Madrid de baloncesto.

Scariolo alerta a España para el Eurobasket: Alberto Díaz y Santi Aldama en la cuerda floja

El balance de la selección española en la gira de preparación del Eurobasket cuenta una victoria y dos derrotas en una complicada gira de partidos amistosos en la que se han encontrado con varios contratiempos, entre ellos las lesiones de dos jugadores importantes que podrían comprometer el campeonato de España, y se unirían a la larga lista de ausencias del torneo.

De hecho, Sergio Scariolo ha sido claro y ha alertado de la posibilidad que Alberto Díaz y Santi Aldama se pierdan el Eurobasket 2025 si no se recuperan de sus problemas físicos para los partidos ante Alemania: “Esperemos que Aldama y Díaz antes o después puedan volver a jugar, al menos entrenar. Jugar no creo, pero entrenar un poquito para ver si podemos llevarlos a Chipre porque, obviamente, si no entrenan antes, no podrán hacerlo”, aseguró tras el primer España vs Francia.

Santi Aldama y Alberto Díaz, LESIONADOS



Sergio Scariolo confirma que no podrá contar con los dos jugadores para los amistosos de este jueves y sábado ante Francia.



España-Francia, en directo este jueves a las 21:00

Ni Díaz ni Aldama participan en el segundo amistoso que enfrenta a España y Francia, y esto está siendo la gran preocupación de Scariolo, como ya dejó entrever en declaraciones previas: “Estoy muy fastidiado por las lesiones de que no jugarán los próximos partidos, esperemos que puedan ir reincorporándose más adelante”.

¿Qué lesiones tienen Alberto Díaz y Santi Aldama?

Santi Aldama jugó el primer amistoso entre la selección española y Portugal, que se saldó con derrota para España, pero no ha vuelto a pisar la cancha desde entonces y se ha perdido los últimos juegos, debido a “problemas físicos”, sin especificar nada más.

Un día menos para regresar a la PISTA



El trabajo específico de Santi Aldama

Eso ha dado lugar a especulaciones sobre lo grave de la dolencia del jugador de los Memphis Grizzlies, y se han limitado a admitir que “no se quiere arriesgar”, pero el que no haya vuelto a los entrenamientos hace temer que pueda no estar en el Eurobasket y se pierda así a una de las grandes estrellas.

Por su parte, lo mismo sucede con Alberto Díaz, que fue frenado al notar una molestia muscular y se ha tenido precaución para no revivir una vieja lesión en el que es uno de los jugadores vitales en la dirección de juego, y más tras la ausencia de Lorenzo Brown.

Partidos gira de preparación de España para el Eurobasket 2025