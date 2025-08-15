La selección española de baloncesto continúa con su gira de preparación para el Eurobasket 2025, donde defiende el título que consiguió en Berlín en 2022. Con los hermanos Hernangómez como líderes, mientras Santi Aldama se recupera de una lesión, el siguiente encuentro los lleva a Francia.

¿Cuándo es el Francia vs España, de gira de preparación de Eurobasket 2025?

La selección de Francia se impuso a la de España en el primero de los dos encuentros en la gira de preparación para el Eurobasket 2025, 67-75, gracias al liderazgo de Jaylen Hoard, con 13 puntos, y de un viejo conocido, Guerschon Yabusele, ex de Real Madrid, que anotó 12 puntos.

España tuvo como líder ofensivo a Willy Hernangómez con 13 puntos y no pudo imponerse a Francia a pesar de la coralidad de Juancho Hernangómez, Dario Brizuela, Joel Parra y Josep Puerto, todos con 7 puntos anotados en un claro trabajo de equipo de los de Scariolo.

Precisamente, España tiene una nueva oportunidad para tomarse la revancha ante Francia con el partido que tendrá lugar en suelo francés, que tiene lugar este sábado 16 de agosto en el Accor Arena de París que se disputa a las 21 horas.

Dónde ver el Francia – España de preparación de Eurobasket 2025

El segundo encuentro entre las selecciones de Francia y España se puede seguir en abierto a través de la televisión española en el canal temático de deportes, Teledeporte, y también de forma online en RTVE Play. También se puede disfrutar a través de la plataforma de streaming de FIBA, Courtside 1891, que se centra en el baloncesto de selecciones.