Seguir apostando por Ja Morant o abrir la puerta a un trade de su estrella. Ese es el dilema que afrontan los Memphis Grizzlies de la NBA, novenos en el Oeste tras un mes de noviembre que dejó varias certezas: la consolidación de Jaren Jackson Jr. como pieza diferencial y jugador franquicia del equipo de Tennessee, el acierto del Draft con Cedric Coward y la poderosa irrupción de Santi Aldama.

Santi Aldama crea un mes de noviembre espectacular

Al margen de la convulsa situación de Ja Morant, Santi Aldama se ha convertido en una pieza clave dentro de la identidad de los Memphis Grizzlies. La evolución del canario es una de las mejores noticias en este arranque de temporada para el equipo de Tuomas Iisalo, y lo está demostrando a sus 24 años con promedios de 13,8 puntos, 6,7 rebotes, 3 asistencias y un 33% desde la línea de tres.

Esos números invitan a pensar que Aldama ha vivido posiblemente su mejor mes en la NBA tras cinco temporadas en la liga, destacando especialmente su actuación ante los Sacramento Kings el 21 de noviembre, cuando firmó 29 puntos con 5 de 11 en triples. Salvo en un encuentro, todos sus partidos han acabado con dobles dígitos en anotación, y su capacidad ofensiva lo ha convertido en una de las piezas rotacionales de mayor confianza para el técnico finlandés.

Santi Aldama aporta chispa inmediata desde el banquillo, consolidándose como uno de los mejores sextos hombres de la NBA. Promedia 1,5 rebotes ofensivos por partido y muestra una versatilidad que encaja a la perfección con el pívot moderno. Sin embargo, con Ja Morant fuera de acción, a Memphis no le basta con la estabilidad que ofrece el internacional español: el equipo necesita un factor que impulse la temporada y los lleve de nuevo a la pelea por los playoffs en la Conferencia Oeste.

Los números de Aldama entre los mejores de los españoles en la NBA

Las estadísticas de Santi Aldama en este inicio de la temporada 2025-26 son las mejores de su carrera, desde su etapa en los Greyhounds de Loyola Maryland en NCAA. Ha superado sus números de la campaña anterior, situándose entre los registros más destacados de un jugador español en la NBA. Dejando a un lado a Pau y Marc Gasol, Nikola Mirotic tuvo su mejor temporada con 17 puntos y 8 rebotes de media, mientras que Serge Ibaka llegó a promediar 15 puntos y 8 rebotes en su mejor curso.