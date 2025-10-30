El jugador español arrancó la temporada con la tranquilidad de haber asegurado su contrato con los Memphis Grizzlies, aunque con la incógnita sobre el papel que le reservaría Tuomas Iisalo desde el inicio del curso. Santi Aldama comenzó con dudas la temporada oficial, saliendo desde el banquillo y viendo cómo jugadores como Cedric Coward ganaban protagonismo en la rotación. Sin embargo, el canario respondió a lo grande, firmando una de las mejores actuaciones de su carrera en la NBA.

El partido perfecto de Santi Aldama

La franquicia de Tennessee siempre ha tenido un vínculo especial con el baloncesto español, gracias al legado de Pau y Marc Gasol y a la temporada de rookie de Juan Carlos Navarro. Ahora, es Santi Aldama quien se erige como pieza clave de los Grizzlies, tras ofrecer ante los Phoenix Suns una de las mejores actuaciones de su trayectoria en la NBA desde su llegada en 2021.

Santi Aldama firmó 14 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 3 robos en 30 minutos, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de los Grizzlies en alcanzar esas cifras en un solo partido. Además, fue clave en la jugada decisiva al dar el pase de la canasta ganadora a Ja Morant. Con este triunfo, Memphis se coloca 3-2 en la Conferencia Oeste, mientras que Aldama promedia 11 puntos, 7,6 rebotes y 1,6 robos en los primeros cinco partidos de la temporada.

Pieza clave saliendo desde el banquillo

Tuomas Iisalo, ya como head coach de Memphis Grizzlies tras dejar atrás su etapa como interino, alinea un quinteto titular compuesto por Ja Morant, el sophomore Jaylen Wells, Caldwell-Pope, Jaren Jackson y el pívot Landale. La segunda unidad cuenta con piezas clave como Santi Aldama y John Konchar, además de la gran sorpresa del inicio de curso: Cedric Coward, novato procedente de Washington State, donde el español Pedro García Rosado ejerce como entrenador asistente del programa de los Cougars.

Con su actuación ante los Suns, Santi Aldama logró su primer doble-doble de la temporada 25-26, además de protagonizar un pequeño rifirrafe con Grayson Allen a mediados del tercer cuarto en el partido disputado en el Mortgage Matchup Center de Phoenix. Ahora, los Grizzlies se preparan para recibir a los Lakers en el FedExForum antes de viajar a Toronto el 2 de noviembre.