El baloncesto español vive una etapa con menos presencia en la NBA que en años anteriores. A Santi Aldama se suman este curso Hugo González, rumbo a los Boston Celtics, y Eli John Ndiaye, que iniciará su aventura con los Atlanta Hawks. Sin embargo, el gran interrogante al comienzo de la temporada 2025-26 es otro: ¿quiénes son los españoles que más dinero han ganado en la NBA y en qué posición se encuentra el canario de los Memphis Grizzlies?

Santi Aldama y su nuevo contrato ya miran a José Manuel Calderón

El canario de los Memphis Grizzlies aterrizó en la NBA tras ser elegido en el puesto 30 del Draft de 2021. Hace apenas unas semanas, Santi Aldama firmó su nuevo contrato con la franquicia, dejando atrás el acuerdo de rookie. Sus ganancias pasan de los 10,2 millones obtenidos entre 2021 y 2024 a un total de 52 millones de dólares con su extensión. En esta temporada percibirá 18,4 millones, y 17 millones en la siguiente, mientras que la campaña 2027-28queda sujeta a una opción de equipo por otros 17 millones.

Esos 62 millones potenciales hasta 2027 podrían colocar a Santi Aldama entre los españoles con mayores ganancias en la historia de la NBA, acercándose a los 85,7 millones que José Calderón acumuló en sus trece temporadas en la liga.

Ricky Rubio y Serge Ibaka los más cercanos a los hermanos Gasol

Serge Ibaka, sin equipo Euroliga en la actualidad, ocupa el tercer puesto entre los españoles que más han ganado en la NBA, con 141,2 millones de dólares acumulados entre 2009 y 2022. Durante su carrera firmó hasta seis contratos con franquicias como OKC, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers, Indiana Pacers y Milwaukee Bucks.

Por su parte, Ricky Rubio, recientemente incorporado al Joventut Badalona, es el cuarto español más rentable de la NBA, con 131 millones de dólares. Su etapa más lucrativa fue en los Minnesota Timberwolves, donde percibió 57,7 millones, mientras que en los Utah Jazz ganó 28,9 millones.

Pau y Marc Gasol lideran en contratos de españoles en la NBA

Pau Gasol encabeza la lista de jugadores españoles con mayores ingresos en la NBA y de la historia de españoles deportistas, tras acumular más de 225 millones de dólares en contratos a lo largo de sus 18 temporadas en la liga. El dos veces campeón firmó su temporada más lucrativa en su último curso con Los Angeles Lakers, cuando alcanzó los 19,2 millones en salarios.

Aunque Pau lidera en ganancias totales, el récord anual lo ostenta su hermano Marc Gasol, quien llegó a percibir 25,6 millones en la campaña 2019-20 con los Toronto Raptors, justo un año después de conquistar su primer y único anillo de campeón. En total, el actual jugador y presidente del Bàsquet Girona acumuló 185,8 millones de dólares en sus 13 temporadas NBA, consolidando su legado como uno de los pívots más sólidos y rentables de su generación.

Ranking de españoles con más ganancias en la NBA