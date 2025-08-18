El Real Madrid ha vivido una auténtica transformación en sus oficinas y en el banquillo, ahora bajo las órdenes de Sergio Scariolo. Con cuatro incorporaciones y cinco bajas confirmadas, una de esas salidas sigue generando incertidumbre: un exjugador blanco que, a las puertas del inicio de la temporada, debe decidir entre prolongar su carrera en la Euroliga o poner punto final a su trayectoria.

Serge Ibaka: “Nunca se sabe. A veces pienso que tal vez pronto, tal vez no”

Serge Ibaka es uno de los agentes libres más cotizados del mercado de Euroliga después de sus dos últimas notables temporadas entre FC Bayern y Real Madrid de baloncesto. El del Congo, internacional con España, finalizó su etapa en el conjunto blanco y lo hizo con 6.6 puntos de promedio, además de 3 rebotes en Liga Endesa, bajando a 6.2 puntos y 3.2 rebotes en 29 partidos de Euroliga.

Hubo dudas sobre su posible continuidad en el Real Madrid, pero la llegada de Sergio Scariolo disipó cualquier opción y el juego interior estará formado por Usman Garuba, Chuma Okeke, Edy Tavares y Bruno Fernando. Serge Ibaka habló para Lindsay Dunn de CityNews Toronto y explicó que sigue sin resolver la duda de continuar o retirarse a sus 35 años.

El veterano jugador, con 919 partidos de Regular Season NBA y 152 de Playoffs, explica que se siente genial mental y físicamente, pero en estos momentos deja abierto su futuro de continuar una temporada más en Euroliga. Serge Ibaka vivió 14 años en la NBA con unas ganancias totales de 141 millones de dólares, para volver hace dos temporadas a Europa y ponerse bajo las órdenes de Pablo Laso en Múnich y el curso pasado de Chus Mateo en el Real Madrid.

Maccabi Tel Aviv y París Basketball monitorizan su situación

Son los dos equipos Euroliga que han pensado en Serge Ibaka para incorporarlo de cara al curso 2025-26. Ambos buscan un último movimiento en sus respectivas pinturas e Ibaka aporta anotación, experiencia y enorme habilidad defensiva. En total, Ibaka ha disputado 63 encuentros de Euroliga con un promedio total de 9 puntos, cinco rebotes y un tapón por encuentro. Aunque la jubilación podría llegar en cualquier momento, por ahora su prioridad es mantenerse en la mejor forma física y mental, dejando abierta la puerta a seguir compitiendo al más alto nivel.

Principales agentes libres en el puesto de pívot con pasado NBA