El gran objetivo de los Memphis Grizzlies sigue siendo meterse entre los ocho mejores de una exigente Conferencia Oeste de la NBA. Actualmente, el equipo de Tuomas Iisalo ocupa la novena posición con un balance de 13-15, aunque tiene un sólido 7-3 en sus últimos diez encuentros. La temporada vuelve a estar marcada por las lesiones, con Ja Morant, Zach Edey y John Konchar fuera de las pistas, mientras que Morant incluso se ve envuelto en rumores sobre su posible salida. En medio de este caos, Santi Aldama se ha convertido en la nota positiva de los primeros meses de competición, aprovechando la situación para brillar.

Santi Aldama quiere ser el líder de Memphis Grizzlies

El español Santi Aldama se ha consolidado como una pieza clave de los Memphis Grizzlies, promediando 13,8 puntos y 6,6 rebotes por partido, con un destacado 41% de acierto desde la línea de tres. El egresado de Loyola Maryland brilló especialmente en su último encuentro, estableciendo su récord personal en la NBA con 37 puntos, a los que sumó 10 rebotes.

En las últimas tres temporadas, los Memphis Grizzlies se han acostumbrado —a su pesar— a convivir con las lesiones. Ese contexto ha obligado al equipo a reinventarse continuamente y ha llevado a Santi Aldama a asumir un nuevo rol dentro de la ofensiva diseñada por Tuomas Iisalo, actuando como pieza clave en la generación y lectura del juego.

“No es fácil”, reconoció Aldama, “pero el equipo necesitaba que lo hiciera el que jugará de cinco. En algunos momentos ha sido complicado adaptarse, aunque también ha sido algo natural por todo el trabajo previo. He estado vinculado a este tipo de conceptos prácticamente toda mi vida”.

“Con ser uno de los jugadores más veteranos del equipo y haber estado aquí como uno de los más antiguos, es importante para mí ser esa voz y constante en medio del caos“, explicó el internacional español. “Como cinco, estás más en el medio de la pista y tratando de poner algunas pantallas y encontrar tal vez un pick & pop o un corte para abrir las esquinas”, dijo.





