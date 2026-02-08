La vorágine de la fecha límite de traspasos de la NBA ya ha quedado atrás, con varios equipos moviendo ficha hasta el último momento y últimos minutos. Entre los más activos de estos días finales destacaron los Boston Celtics y los Memphis Grizzlies, protagonistas de decisiones que pueden marcar el rumbo de la temporada.

¿Cómo se han movido Memphis Grizzlies y Boston Celtics?

Tanto la franquicia de Massachusetts como la de Tennessee han sido protagonistas de un mercado especialmente movido en los últimos días. Sin embargo, Memphis no logró dar el paso definitivo de traspasar a Ja Morant, una operación que habría confirmado una reconstrucción total en el equipo del Oeste. Aún así, los Grizzlies —equipo de Santi Aldama— sí ejecutaron un movimiento de gran calado, enviando a Jock Landale, John Konchar, Vince Williams y a una de sus piezas clave, Jaren Jackson Jr., a los Utah Jazz. A cambio, recibieron a Walter Clayton, Kyle Anderson, Taylor Hendricks y Georges Niang, además de tres elecciones de primera ronda del Draft.

La actividad no terminó ahí para el equipo del Oeste en la NBA: el jueves, los Philadelphia 76ers traspasaron al veterano base Eric Gordon a Memphis a cambio de una selección de segunda ronda del Draft de 2032 y los derechos del escolta Justinian Jessup.

Por su parte, los Boston Celtics optaron por hacer movimientos en su plantilla dando salida a jugadores como Anfernee Simons, Chris Boucher, Josh Minott y Xavier Tillman para hacerse con un pívot de perfil All-Star como Nikola Vučević. A sus 35 años, el interior montenegrino atraviesa un interesante momento de forma y promedia 16,9 puntos, 9 rebotes y 3,8 asistencias por encuentro en su decimoquinta temporada en la NBA. Antes de recalar en Boston, Vučević ha vestido la camiseta de los Chicago Bulls, además de las de los Philadelphia 76ers y los Orlando Magic.

¿Es positivo para Santi Aldama estos movimientos de Grizzlies?

Las salidas rumbo a Minnesota de interiores como Jaren Jackson Jr. y Jock Landale invitan al optimismo en clave española. Todo apunta a que Santi Aldama asumirá un rol protagonista y se consolidará como titular hasta el final de la temporada, una oportunidad inmejorable para aumentar su impacto y mejorar sus registros individuales. El ala-pívot promedia actualmente 14 puntos, 6,7 rebotes y 3 asistencias en unos Grizzlies que lo tendrán complicado para pelear por un puesto en el Play-In.

Con el cartel de reconstrucción ya visible en la franquicia de Memphis, todo apunta a la creación de un nuevo proyecto competitivo en el que Santi Aldama aparece como una de las piezas elegidas. Un escenario que cobra aún más sentido ante la posibilidad de que Ja Morant salga en verano. Los Grizzlies cuentan, además, con hasta 13 selecciones de primera ronda en los próximos siete años, un arsenal de futuro al que se suma la progresión de jóvenes como Zach Edey, Jaylen Wells, Cedric Coward o GG Jackson, a la espera del impacto que puedan tener Taylor Hendricks y Walter Clayton.

“Nos encontrábamos ante una especie de encrucijada”, reconoció Kleiman. “Estábamos convencidos de que, para construir un equipo capaz de aspirar a objetivos de alto nivel, era necesario dar un paso importante. Hemos decidido pivotar hacia un proyecto más joven y no vamos a escondernos de ello”.

“Nuestro foco va a estar claramente en el desarrollo”, explicó Kleiman. “Todo lo que impulsemos de aquí al final de la temporada y de cara al próximo curso estará orientado a que nuestros jóvenes sigan creciendo y se conviertan en los jugadores que, ojalá, puedan ayudarnos a alcanzar ese nivel de resultados”.

Hugo González se asienta en la rotación de Celtics

El otro jugador español en la NBA también sale reforzado tras el cierre del mercado de traspasos. Las salidas de Minott y Simons abren la puerta a que el escolta madrileño se consolide en la rotación de Joe Mazzulla y aproveche su papel como una pieza relevante de la segunda unidad en este tramo decisivo de la temporada, con todos los focos puestos en los Playoffs.

Current rookie plus/minus rankings:



1. Hugo Gonzalez: +219

2. Dylan Harper: +96

3. VJ Edgecombe: +58

4. Will Richard: +47

5. Cedric Coward: +41



Hugo's off the charts 📈 pic.twitter.com/j2D4HDVPZv — Boston Celtics (@celtics) January 27, 2026

Hugo González está llamado a convertirse en el principal relevo de Jaylen Brown desde el banquillo, en un perímetro donde Joe Mazzulla cuenta con múltiples opciones como Payton Pritchard, Shulga, Derrick White, Scheierman, el propio Brown y el escolta español. González promedia 4 puntos y 3,4 rebotes en los 47 partidos disputados esta temporada, con una media de 15,4 minutos por encuentro.