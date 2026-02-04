Últimas horas del NBA Trade Deadline y el mercado arde: varias franquicias se lanzan de lleno a los rumores mientras se abre un escenario mayúsculo, el posible adiós de Giannis Antetokounmpo a los Milwaukee Bucks. Tras los movimientos que ya han sacudido la liga —James Harden rumbo a Cleveland, Darius Garland a los Clippers, Jaren Jackson Jr. saliendo de Memphis hacia Utah y Nikola Vucevic como nuevo pívot de los Celtics—, el último día de mercado apunta a traer traspasos de alto impacto capaces de cambiar por completo el panorama de la NBA.

Giannis Antetokounmpo centra el interés del NBA Dead Tradeline

¿Está viviendo Milwaukee las últimas horas de Giannis Antetokounmpo? Ese es el gran interrogante que sacude a la NBA en los compases finales de un Trade Deadline marcado por cambios de enorme calado, con traspasos de estrellas All-Star como James Harden, Trae Young, Jaren Jackson Jr., Nikola Vucevic o Darius Garland.

Sin embargo, todas las miradas se centran ahora en Giannis Antetokounmpo, protagonista de un posible traspaso del que se viene hablando desde hace meses. El MVP griego mantiene dudas sobre el proyecto de Golden State Warriors, mientras que New York Knicks y Minnesota Timberwolves aparecen como destinos de su agrado para dar el salto y volver a pelear seriamente por el anillo de la NBA.

Cleveland Cavaliers siguen en medio de los rumores NBA

Tras la llegada de James Harden al estado de Ohio —su quinto equipo desde 2020, después de pasar por Rockets, Nets, 76ers y Clippers— a cambio de Darius Garland, los Cleveland Cavaliers siguen instalados en el centro de los rumores de la NBA a pocas horas del cierre del Trade Deadline.

Los Cavs mantienen en el mercado a Jarrett Allen y Max Strus, y desde Estados Unidos incluso se apunta a un posible movimiento de última hora para intentar el fichaje de Anthony Davis.

Domantas Sabonis sigue como objetivo de Toronto Raptors

Otro All-Star que podría cambiar de aires es Domantas Sabonis. Los Sacramento Kings continúan muy activos en el mercado y, en este cierre del NBA Trade Deadline, no se descarta que acepten alguna propuesta por el pívot lituano con pasado en la ACB.

Toronto Raptors aparece como el mejor posicionado para hacerse con sus servicios, aunque la operación requeriría la entrada de un tercer equipo que permita completar el traspaso y absorber el contrato de Jakob Poeltl, sabiendo que el center austriaco está alejado de las pistas desde diciembre por problemas en la espalda.

¿Y Ja Morant seguirá en Grizzlies?

Es la otra gran incógnita que se plantea la NBA en medio de una avalancha de rumores. La salida de Jaren Jackson Jr. rumbo a Utah Jazz refuerza la sensación de que la franquicia de Tennessee ha colgado el cartel de reconstrucción total, con Santi Aldama llamado a asumir un papel clave dentro del vestuario.

Aun así, Ja Morant no ha salido todavía y los Grizzlies buscan encajar su futuro para iniciar una nueva etapa, respaldados por una de las reservas más amplias de primeras rondas del Draft en la liga junto a Brooklyn Nets.

Más rumores NBA: Benn Mathurin, Lonzo Ball y ¿Zion Williamson?

Restan pocas horas para que se cierre otro NBA Trade Deadline cargado de movimientos, pero el mercado aún puede deparar sorpresas importantes. Bennedict Mathurin es uno de los nombres que podría salir de Indiana Pacers, con varios equipos atentos a la situación del anotador canadiense.

Además, siguen apareciendo en los rumores jugadores como Guerschon Yabusele, Eric Gordon, Lonzo Ball, D’Angelo Russell o Dalton Knecht, mientras Celtics, Hornets y Raptors mantienen interés en Daniel Gafford. Todo ello deja en el aire un último gran bombazo del mercado: ¿puede producirse la salida de Zion Williamson de los New Orleans Pelicans?