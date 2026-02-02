Se anticipa que el 5 de febrero será un día lleno de emociones con el trade deadline de la NBA, donde múltiples jugadores podrían cambiar de equipo para encarar la segunda parte de la temporada. A pocos días del cierre, aún queda la incógnita sobre quiénes se moverán y qué pasará con Giannis Antetokounmpo, mientras Solobasket ya prepara su lista de posibles candidatos a ser traspasados.

Rumores NBA antes del cierre de mercado

Domantas Sabonis puede salir de Sacramento Kings

Los Kings ya han realizado movimientos importantes: recibieron a De’Andre Hunter a cambio de Keon Ellis y Dennis Schröder, quienes se dirigen a los Cleveland Cavaliers, mientras que Dario Šarić se convierte en nuevo jugador de los Chicago Bulls. Sin embargo, antes del cierre del NBA Trade Deadline, podría producirse la salida de Domantas Sabonis, ya que el pívot lituano sigue siendo uno de los jugadores más codiciados por los equipos aspirantes a playoffs.

El equipo más interesado en Domantas Sabonis es Toronto Raptors, conscientes de que su fichaje sería un objetivo ambicioso. El pívot, dos veces All-NBA y aún menor de 30 años, cuenta con dos temporadas restantes de contrato a un promedio de 46 millones de dólares por año. Darko Rajaković busca reforzar su plantilla, especialmente tras la lesión de Poeltl y con el equipo entre los ocho mejores del Este. Sin embargo, para lograrlo, probablemente tendrían que enviar a California a jugadores como el propio pívot austriaco o RJ Barrett.

Boston Celtics tiene el radar a Ivica Zubac

A pesar del gran momento que atraviesa la dupla de pívots de los Celtics, formada por Neemias Queta y Luka Garza, las oficinas de la franquicia de Massachusetts mantienen un seguimiento cercano de Ivica Zubac, actual cinco de los Los Angeles Clippers. Se trata de una operación complicada —casi imposible—, aunque la inclusión del salario expiring de Anfernee Simons en el paquete, junto a futuras y valiosas rondas del Draft, podría hacerla viable.

Ivica Zubac promedia esta temporada 14.6 puntos, 11 rebotes y 2.3 asistencias, pero en medio de estos rumores de la NBA, se anticipa complicado que el pívot croata abandone Los Angeles para aterrizar en Boston y convertirse en compañero de Hugo González. No obstante, en las horas previas al cierre del NBA Trade Deadline, cualquier sorpresa es posible.

Jrue Holiday en la agenda de New York Knicks

Los actuales campeones de la Copa NBA buscan dar el salto definitivo y llegar a la final en junio. Cuentan con todos los elementos para ser serios candidatos, pero las oficinas de los New York Knicks, lideradas por Leon Rose, planean moverse activamente en el Trade Deadline. Entre sus objetivos podría estar el fichaje del base veterano Jrue Holiday, quien sería el complemento ideal para Jalen Brunson.

Esta temporada, Holiday percibe 32 millones de dólares, y aún le restan 34,8 millones más una opción de jugador para la campaña 2027-28 valorada en 37,2 millones. Sus promedios por partido son de 15,4 puntos, 4,6 rebotes y 7,1 asistencias. De los Knicks podrían salir Guerschon Yabusele y Pacome Dadiet, pero Trail Blazers prefiere a Mikal Bridges.

Pocos o nadie en la NBA quieren a Ja Morant

Parecía que la salida de Ja Morant de los Memphis Grizzlies se produciría antes del cierre del Trade Deadline de la NBA, pero conforme pasan los días, cada vez son menos los equipos interesados en fichar al All-Star. Los de Tennessee están abiertos a negociar su salida, pero sus exigencias resultan demasiado elevadas, lo que hace inviable cualquier operación inmediata. Equipos como Heat, Bucks, Pelicans o Kings han sonado entre los rumores, aunque lo más probable es que la salida del egresado de Murray State se produzca en verano, y no ahora.

¿Herb Jones a Pistons y Jaden Ivey a Pelicans?

Los Pistons quieren recuperar su protagonismo en la NBA y recordar aquellos días dorados con Chauncey Billups, Richard Hamilton y los Wallace. Para lograrlo, buscan ser activos en los últimos días del Trade Deadline y tienen en la mira a Herbert Jones, un jugador 3&D que encajaría perfectamente en el mejor equipo del Este. Para cerrar la operación, podrían enviar a Louisiana al joven base Jaden Ivey, quien ha tenido un protagonismo irregular, pero mantiene un interesante valor de intercambio.

Anthony Davis, LaMelo Ball y Zach LaVine: operaciones evitables

Tres perfiles que acaparan gran parte de los rumores de la NBA, pero todo parece indicar, en un caso parecido al de Ja Morant, que las franquicias NBA evitarán hacerse con esos jugadores y sus respectivos contratos. Davis es gran candidato al cambio, sabiendo que cumplirá 33 años en marzo y le quedan dos años más en su contrato actual. Hará 58,4 millones de dólares la próxima temporada, y tiene una opción de jugador por la friolera de 62,7 millones de dólares cuando cumpla 35 años antes de que finalmente expire el contrato.

El futuro en Hornets es para Kon Knueppel y Brandon Miller, por tanto, podría darse el caso que la franquicia de North Carolina busque acomodo para el base. Ball tiene problemas de disponibilidad. Ha jugado 38 partidos esta temporada. Pero en cuatro de sus otras cinco temporadas profesionales jugó 51 o menos. Está promediando 19 puntos en casi 16,5 tiros, su peor producción desde su año de novato. También está jugando poco más de 27 minutos por partido, el menos que ha jugado en su carrera.

Zach LaVine tiene un historial de lesiones complicado. La temporada pasada disputó 74 partidos, pero en la anterior apenas jugó 25. Además, en seis de sus primeras 11 temporadas jugó menos de 65 encuentros. Su contrato, que dificultó que los Bulls encontraran un equipo dispuesto a asumirlo hasta que los Kings intervinieron la temporada pasada, aún tiene un año más de vigencia. LaVine cuenta con una opción de jugador para la próxima campaña cercana a los 49 millones de dólares, lo que hace difícil imaginar a muchos equipos dispuestos a “abrir la cartera” y asumir ese salario.

Los Lakers activos antes del final del NBA Trade Deadline

Como cada temporada, Rob Pelinka buscará reforzar a los Lakers con nuevos activos. La franquicia angelina se encuentra en medio de múltiples rumores de la NBA, buscando un alero con buen tiro, con Trey Murphy III o Herb Jones como principales opciones. También aparecen en la lista Nnaji y Marshall de los Mavericks, o Donte DiVincenzo de los Timberwolves. Para cerrar un posible traspaso, podrían incluir en el paquete jugadores como Rui Hachimura o Dalton Knecht.

Los equipos interesados en Giannis Antetokounmpo

Convertirse en candidato para fichar a Giannis Antetokounmpo no es tarea fácil, dada la complejidad de la operación. Aunque parece que tanto el jugador como la franquicia de Wisconsin estarían de acuerdo con su salida, las opciones se reducen a equipos como Golden State Warriors, Miami Heat, New York Knicks y Minnesota Timberwolves. Algunos de estos equipos cuentan con activos de Draft, y en una negociación tan complicada podrían incluirse jugadores de nivel como Julius Randle, por ejemplo. La salida del griego de Milwaukee podría provocar un auténtico terremoto en la NBA, aunque también existe la posibilidad de que permanezca hasta el final de la temporada en unos Bucks con pocos objetivos marcados.

Operaciones cerradas en la NBA