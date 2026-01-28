¿Se irá, no se irá? Es la gran pregunta de la “trade deadline” y concierne obviamente a Giannis Antetokounmpo, a quien sabemos cada vez menos realizado en Milwaukee pero que, según Jake Fischer de The Stein Line, podría eventualmente ayudar a los Blazers a reforzarse.

En efecto, los dirigentes de Portland podrían aprovechar una eventual salida del “Greek Freak” hacia New York para recuperar a Mikal Bridges en el asunto y facilitar la transacción entre Bucks y Knicks.

Portland podría aprovechar un traspaso de Giannis

Mikal Bridges, un jugador que gusta a los Blazers desde hace ya varios años, en la época en que Damian Lillard todavía no había jugado en Wisconsin. Y es justamente el traspaso de “Dame”, realizado en septiembre de 2023, el que podría beneficiar a la franquicia de Oregon.

Simplemente porque Portland tiene el control de las selecciones de “primera ronda” de Draft de Milwaukee en 2028, 2029 y 2030. En caso de reconstrucción, los Bucks querrían recuperar estos preciosos “assets”.

Seductores desde hace un mes, con 11 victorias en sus últimos 15 partidos, los Blazers todavía sueñan con los playoffs con su balance equilibrado (23-23) y pretenden mostrarse al acecho de aquí a la “trade deadline” del 5 de febrero. Por Mikal Bridges o por alguien más.