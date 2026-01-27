Las noticias en lo que a mercado de fichajes Euroliga se refiere siempre cobran mucha trascendencia. Sin embargo, cuando estas informaciones guardan relación con jugadores que marcan las diferencias de forma notable en la competición, más. Estrellas como Kendrick Nunn, Mike James, Sasha Vezenkov siempre añaden un plus de ‘picante’ al asunto.

La estrella Euroliga que será agente libre en el mercado de fichajes

Este verano podría ser especialmente movido en el panorama Euroliga en materia de mercado de fichajes. Muchos son los grandes jugadores que acaban contrato. Sin embargo, muchos de ellos podrían acabar renovando con sus actuales equipos. Además, no todos los jugadores generan la misma expectación. Sin duda, Mike James es un nombre especial dentro del baloncesto europeo.

Mike James será agente libre en este próximo verano. Acorde a informaciones del prestigioso insider Donatas Urbonas, una de las grandes leyendas de la Euroliga podrá negociar con libertad con otros clubes en el próximo mercado de fichajes estival. Según ha apuntado el profesional de la información, el jugador ha renegociado su vínculo, que era hasta verano de 2027, para finalizarlo al acabar este curso. Un giro que pondrá patas arriba el panorama.

¿Qué sucederá con Mike James?

Mike James es uno de los mejores jugadores de la historia de la Euroliga, además de su máximo anotador de todos los tiempos, y su agencia libre en el mercado de fichajes no es cosa menor. En este sentido, el cambio de aires parece un hecho. La renegociación de su contrato para volver a ampliarse parece poco probable, por lo que a todas luces parece que quiere moverse. Sobre todo, tras haber tenido varias polémicas en su estancia en el principado.

Actualmente, hay varios equipos que podrían estar interesados en un escolta anotador en el mercado de fichajes Euroliga. Sin embargo, el escalafón salarial de la superestrella no está al alcance de todo el mundo. Otro escollo es que la necesidad actual no es la que tendrán en verano. Equipos como el Real Madrid, no siendo para una incorporación inmediata, podrían apostar por un perfil más de futuro. Una opción interesante podría ser proyectos como Dubai o Hapoel, rookies en Euroleague, pero con mucho músculo económico y ganas de tener grandes figuras.