La tendencia es que los Lakers tengan una cara completamente diferente ya en la próxima offseason. El equipo se está preparando para tener cap space y plazas abiertas en el plantel, algo que, en la práctica, significa una cosa: por cada refuerzo que entra, alguien necesita salir.

Por qué los cambios grandes son inevitables

Y, con Doncic como centro del proyecto, la franquicia busca un plantel con funciones más claras, más espaciado para que el ataque fluya, más aleros capaces de marcar en el perímetro y un pívot que combine con el estilo de creación del esloveno.

El propio escenario contractual empuja a Los Angeles en esa dirección. LeBron James, Austin Reaves, Gabe Vincent, Maxi Kleber y Jaxson Hayes pueden convertirse en agentes libres irrestrictos en la offseason. Además de ellos, Deandre Ayton y Marcus Smart todavía pueden unirse a ese grupo si rechazan sus player options. Los cambios están en camino.

Lo que los Lakers quieren mantener (y lo que quieren mejorar) alrededor de Luka Doncic

Algunos movimientos son considerados obvios dentro de la planificación: los Lakers quieren mantener a Austin Reaves como co-estrella de Luka, apostando que la dupla puede sostener un ataque de alto nivel por años. Al mismo tiempo, la franquicia quiere elevar el nivel de tiro de tres y defensa alrededor de Luka, especialmente con jugadores que no necesiten el balón para impactar y que consigan aguantar cambios defensivos sin romper el esquema.

Con esta lógica, crece la expectativa de que algunas piezas actuales no inicien la temporada 2026-27 en Los Angeles, sea por fin de contrato, traspaso, encaje o redirección del proyecto. A continuación, seis nombres señalados como probables salidas.

5. Maxi Kleber

Maxi Kleber llegó a Los Angeles viniendo de los Mavericks en el traspaso que involucró a Luka, pero la disponibilidad física se convirtió en el principal obstáculo. Solo entró en cancha en el último partido de los playoffs de la temporada pasada y, este año, apareció en solo 20 partidos. En esa condición, si sigue en la NBA, la evaluación es que Kleber tendría que aceptar un contrato mínimo, lo que cambia el tipo de papel que consigue ocupar en un equipo que quiere profundidad para competir en la cima.

The Mavericks honor Maxi Kleber with a tribute video.



Austin Reaves gives Maxi a hug during his tribute and Maxi is smiling ear to ear. The AAC exploded when they showed his highlight as a Maverick with a buzzer beater 3-pointer over, surprisingly, the Lakers. pic.twitter.com/lrihwc7N3M — Abby Jones (@_abigaiiiil) January 25, 2026

A los 33 años, también existe el escenario de retiro o de regreso a Europa. La amistad con Luka podría incluso pesar para un lugar al final del banquillo, pero esto parece improbable si la directiva está realmente comprometida en maximizar cada plaza del roster con piezas más confiables y con mejor disponibilidad. La lectura es que Kleber debe salir del plantel de una manera u otra.

4. Dalton Knecht

Dalton Knecht apareció como un caso emblemático: fue involucrado en una negociación con Charlotte en el acuerdo por Mark Williams, pero el negocio terminó rescindido. Esto marcó el inicio del fin para la ex selección de primera ronda en Los Angeles.

Truly insane that in a game with:



No Luka

No Reaves

No Ayton

No Hayes



Dalton Knecht is still not playing any 1st half minutes.



Even Bufkin and Timme are ahead of him.



FREE HIM! pic.twitter.com/oSrx5Oxk9F — Rodolfo Zarco (@RodolfoZarco1) January 18, 2026

Knecht llegó a la NBA con etiqueta de tirador y anotador, pero no logró sostener esa promesa, mientras que la defensa tampoco evolucionó lo suficiente para ganar confianza y minutos. Incluso con dos años más de contrato de novato, la expectativa es que los Lakers intenten colocarlo en paquetes de traspaso. La percepción es que todavía tiene potencial, pero probablemente necesita otro contexto para desarrollarlo, y la urgencia competitiva del proyecto con Luka reduce el margen para “espera”.

3. Rui Hachimura

Rui Hachimura recibe un salario bien objetivo: gana $18.2 millones en el último año de contrato, y los Lakers no lo extendieron. Eso señaliza cómo la franquicia lo ve. Si fuera un pilar a largo plazo, la renovación habría venido y su papel sería más central en el plan de juego.

Rui Hachimura vs Bulls:

– 23 Points

– 9/11 FG

– 4/5 3PT pic.twitter.com/s9POsOLNw7 — Laker Performances (@LALPerformance) January 27, 2026

Los Angeles ha usado a Rui viniendo del banquillo para ampliar las posibilidades de anotación de la segunda unidad, pero hay un problema de encaje cuando Luka está en cancha: Hachimura y LeBron terminan teniendo superposición de matchups defensivos, lo que genera un ajuste más “duro” y menos fluido. Existe la hipótesis de abrir espacio para Rui si el equipo deja ir a LeBron, pero la lectura es que los Lakers buscan un perfil más claro de 3-D en esa posición, alguien que marque más y espacie de forma más consistente alrededor de Luka.

2. Deandre Ayton

Deandre Ayton es descrito como una solución a corto plazo en la posición 5, y más corta de lo esperado. Ya viene siendo “sacado” en momentos importantes, y la falta de esfuerzo y producción ha perjudicado al equipo, repitiendo patrones que parte de los aficionados dice haber visto en Phoenix y Portland.

JJ Redick benched Deandre Ayton after he gave up TWO straight open layups 😭 pic.twitter.com/U2Hs9Ngrmg — Logion Noops (@LogionNoops) January 27, 2026

Lo que los Lakers quieren, pensando en Doncic, es un pívot que corra hacia la canasta, finalice en roll, proteja el aro y limpie el rebote. La argumentación usa un ejemplo: Luka hace que Jaxson Hayes parezca mejor; entonces, con un talento two-way realmente fuerte, el impacto podría ser enorme. Ayton tiene una player option de $8.1 millones para la próxima temporada, y el escenario proyectado es el siguiente: si opta por quedarse, los Lakers intentarán traspasarlo, porque el encaje “no está ahí”. La expectativa es que esté en otro equipo cuando el próximo training camp comience.

1. LeBron James

El nombre más pesado de la lista es LeBron James. Al optar por ejercer la player option de $52.6 millones, la lectura fue que la asociación con los Lakers se acercaba al fin, ya que no hubo conversaciones sobre un contrato más largo. LeBron tiene cláusula de veto a traspasos, pero el panorama puede cambiar en la offseason: si no quiere aceptar un recorte salarial significativo, tendería a buscar un nuevo destino.

LeBron James continues to defy Father Time!



His best slams since turning 40 😱💥 pic.twitter.com/5j88daJ0U7 — NBA (@NBA) January 21, 2026

Los Warriors ya aparecen como rumor de interesados, y no serían los únicos. LeBron todavía consigue números de alto nivel, pero analizando más detalladamente, su defensa e impacto general estarían cayendo. Y, desde el punto de vista del plan de los Lakers, hay una cuestión de cronograma: sería difícil montar un contender “serio” alrededor de Luka y LeBron al mismo tiempo, especialmente si la franquicia también planea mantener a Austin Reaves como parte central del proyecto.

Un Lakers más agresivo en el mercado y con el foco total en Luka

La proyección es de unos Lakers agresivos en la free agency y en el mercado de traspasos, dispuestos a usar múltiples selecciones de primera ronda y a llenar huecos claros del plantel para transformar al equipo en un candidato real. Si la franquicia está comprometida en construir alrededor del número 77, las decisiones van a priorizar encaje, defensa y tiro, y eso normalmente significa mover nombres relevantes, contratos medios e incluso pilares de era.

En resumen: la offseason promete una reformulación completa. Y, en el centro de todo, estará la responsabilidad del front office, con Rob Pelinka como figura clave, de encontrar las piezas correctas para que el proyecto con Luka Doncic no sea solo prometedor en el papel, sino dominante en la práctica.