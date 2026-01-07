Que los aficionados de los Lakers en general, y de LeBron James en particular, se tranquilicen, el cuadrigenario no ha perdido nada de su talento. Habrá hecho falta que Austin Reaves se uniera a la enfermería definitivamente, para que el alero de los Lakers recuperara su influencia y su eficacia en el juego. Autor de 30 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias ante los Pelicans, recuerda que se ha convertido en la segunda opción del equipo, detrás de Luka Doncic.

LeBron James over his last 3 games:



30 PTS – 8 REB – 8 AST

26 PTS – 7 REB – 10 AST

31 PTS – 9 REB – 67% FG



LeBron acepta su nuevo rol junto a Doncic

“Luka no necesita adaptar su juego para mí”, insiste LeBron James después de la victoria. “Luka es el ‘franchise player’. No necesita cambiar su juego. Es a nosotros a quienes nos toca adaptarnos alrededor de él y encontrar soluciones. Simplemente intentamos ser dinámicos y jugar a partir de él. Sabemos que es excepcional en pick-and-roll, que es un tirador increíble. Atrae la defensa: a veces cuatro ojos, a veces seis están clavados en él. A nosotros nos toca colocarnos correctamente. Para mí, no es un problema”.

Con Luka Doncic en el centro del juego, LeBron James se encuentra a la vez más libre y menos responsabilizado. Es casi el rol ideal a su edad, y es eficaz desde hace tres encuentros. Incluso es espectacular con cuatro mates ante los Pelicans, entre ellos un “windmill” al final del tercer cuarto.

“Es absolutamente increíble”, se entusiasma Luka Doncic. “Me ayuda enormemente, ayuda a los demás, es ultra eficaz en el tiro. Es LeBron… Puede hacer todo. Lo aprecio realmente mucho. Jugamos cada vez mejor juntos, partido tras partido, y solo seguirá mejorando”.

“Cómo utilizarlo mejor según el adversario, la defensa, su movilidad de la noche”

Lesionado al inicio de temporada, LeBron James realmente preocupaba en el momento de su regreso con 14 puntos de promedio con 41% después de seis partidos. Tenía dificultades para encontrar su lugar en un rol sin balón. Y luego el mal momento de los Lakers obligó a JJ Redick a revisar sus planes, y la lesión de Austin Reaves aceleró las cosas. Aunque JJ Redick concede que LeBron James a veces hace solo lo que quiere…

“Conozco a LeBron, y sé todo lo que invierte en eso… Es una cuestión de adaptación, partido tras partido”, confía el entrenador de los Lakers. “Es como Greg Maddux (béisbol) al final de su carrera: cada noche, no tiene necesariamente su mejor arsenal, pero tiene suficiente para ganar. Yo, soy su receptor. Debo saber qué lanzamientos pedir. A veces, me manda a paseo y elige él mismo, y me parece muy bien. Lo que cuenta es saber cómo utilizarlo mejor según el adversario, la defensa, su movilidad de la noche. Intercambiamos mucho durante los partidos: ‘¿Cómo te sientes en triples? ¿OK? Entonces voy a diseñarte un sistema sin balón.’ Es un diálogo permanente. Lo que hace a los 41 años, lo que ya hacía a los 40 años la temporada pasada, es grandeza. Una grandeza diferente”.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.