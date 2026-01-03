LeBron James cumple 41 años este 30 de diciembre. Repasamos algunos nuevos récords que podría alcanzar antes del final de la temporada regular…

Una carrera histórica que sigue escribiendo nuevos capítulos

“Estoy luchando contra el tiempo y le estoy pateando el trasero en la recta final”, bromeaba recientemente LeBron James, tras brillar a pocos días de cumplir 41 primaveras.

LeBron James began year 41 Tuesday night, better than anyone ever to do it at his age. Usually, his birthdays celebrate that. This year, though, it was too hard to avoid everything he and the Lakers aren’t https://t.co/XKPnN6jKlb — Dan Woike (@DanWoikeSports) December 31, 2025

Es precisamente este 30 de diciembre cuando el “King” celebra su cumpleaños, y aunque comenzó la temporada con retraso debido a una ciática y ha perdido lógicamente algo de influencia, sigue siendo productivo. Lo suficiente como para seguir escalando en los libros de historia… ¿y apoderarse de algunos récords más?

El récord de partidos disputados de Robert Parish

Después de haber jugado 14 partidos esta temporada, LeBron James suma un total de 1.576 (en temporada regular). Está a solo 35 encuentros del récord absoluto, en manos de Robert Parish desde hace casi treinta años.

El “Chief” terminó su carrera a los 43 años y 254 días, y aunque no es el jugador más veterano en pisar las canchas de la NBA (Nat Hickey y Kevin Willis le superaron en ese aspecto), nadie ha jugado tantos partidos como él. Entre 1976 y 1997, el pívot de los Warriors, Celtics, Hornets y Bulls disputó 1.611 encuentros.

Sin embargo, hay muchas posibilidades de que LeBron James lo supere esta temporada. Los Lakers tienen todavía 52 partidos por jugar, y el “King” necesita disputar al menos 36 para hacerse con el récord…

El récord de canastas de Kareem Abdul-Jabbar

Gracias a los triples y los tiros libres, LeBron James ya superó a Kareem Abdul-Jabbar en número de puntos anotados en la NBA, convirtiéndose el 7 de febrero de 2023 en el máximo anotador de la historia de la liga.

Sin embargo, el legendario pívot de los Bucks y los Lakers sigue siendo el líder en canastas anotadas en la NBA, con 15.837 conversiones entre 1969 y 1989. No obstante, “KAJ” podría tener que ceder también este récord, ya que LeBron James acumula actualmente 15.596 canastas en la liga.

Quedan solo 241 canastas de diferencia y, al ritmo actual del “King”, con 7,7 canastas por partido, necesitará poco más de 30 encuentros para hacerse con este nuevo récord. Una vez más, sin una lesión grave que lo mantuviera fuera durante semanas o meses, es perfectamente alcanzable esta temporada.

El tercer puesto de los mejores pasadores de Jason Kidd

A pesar de su excepcional longevidad y sus 7,4 asistencias de promedio, LeBron James no se convertirá en el mejor pasador de la historia, ya que el récord establecido por John Stockton (15.806 asistencias) es demasiado elevado.

Con sus 11.678 asistencias en su carrera, el “King” está a 4.128 unidades de la antigua leyenda de Utah, es decir, casi ocho temporadas completas a su ritmo actual. Sin embargo, y ya es impresionante, LeBron James está a solo 413 asistencias de entrar en el podio de los mejores pasadores de la historia.

En efecto, Jason Kidd (12.091) no está muy lejos por delante, aunque habrá que esforzarse para alcanzarlo.

Con sus 6,7 asistencias de promedio esta temporada, el alero de los Lakers necesitará 62 partidos para superar al actual entrenador de los Mavericks. Para adelantarlo antes del final de la temporada regular, LeBron James tendrá que aumentar su promedio de asistencias por partido y, al mismo tiempo, perderse muy, muy pocos encuentros.

La barrera de los 60.000 minutos

Hace ya algún tiempo que LeBron James posee el récord de minutos jugados en la NBA, pero no está lejos de ser el primero en cruzar la barrera simbólica de los 60.000 minutos en su carrera. Con 59.502 minutos en las canchas de la liga, solo necesita unos quince partidos para lograrlo.

These LeBron stats are WILD 🤯



👑 Played against 35% of NBA players EVER

👑 Played in 12.8% of NBA Finals Series in HISTORY

👑 Scored 40+ against EVERY NBA team

👑 More playoff wins than 21 NBA franchises

👑 Scored 10+ PTS every game for almost 19 YEARS

👑 Top 2 in MVP voting in… pic.twitter.com/jAmFK1qeJM — Bleacher Report (@BleacherReport) December 30, 2025

Y aunque ya superó a Reggie Miller (2.560) en la lista de los mejores tiradores de triples, situándose ahora en el sexto puesto con 2.579 triples anotados, tendrá mucho más difícil alcanzar esta temporada a Gary Payton (2.532) en el ranking de mejores ladrones de balón para entrar en el Top 5 de la categoría. Con 2.445 robos registrados, le faltan 87 para superar al “Glove”.

Lo mismo ocurre con los triple-dobles, ya que necesita conseguir 16 para igualar a Magic Johnson (138).

Estadísticas de la carrera de LeBron James

Temporada Equipo PJ Min %TC %3P %TL Reb Ast Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41,7 29,0 75,4 5,5 5,9 20,9 2004-05 CLE 80 42:21 47,2 35,1 75,0 7,4 7,2 27,2 2005-06 CLE 79 42:33 48,0 33,5 73,8 7,0 6,6 31,4 2006-07 CLE 78 40:54 47,6 31,9 69,8 6,7 6,0 27,3 2007-08 CLE 75 40:22 48,4 31,5 71,2 7,9 7,2 30,0 2008-09 CLE 81 37:42 48,9 34,4 78,0 7,6 7,2 28,4 2009-10 CLE 76 39:02 50,3 33,3 76,7 7,3 8,6 29,7 2010-11 MIA 79 38:46 51,0 33,0 75,9 7,5 7,0 26,7 2011-12 MIA 62 37:31 53,1 36,2 77,1 7,9 6,2 27,1 2012-13 MIA 76 37:51 56,5 40,6 75,3 8,0 7,3 26,8 2013-14 MIA 77 37:41 56,7 37,9 75,0 6,9 6,3 27,1 2014-15 CLE 69 36:08 48,8 35,4 71,0 6,0 7,4 25,3 2015-16 CLE 76 35:39 52,0 30,9 73,1 7,4 6,8 25,3 2016-17 CLE 74 38:14 54,8 36,3 67,4 8,6 8,7 26,4 2017-18 CLE 82 36:54 54,2 36,7 73,1 8,6 9,1 27,5 2018-19 LAL 55 35:13 51,0 33,9 66,5 8,5 8,3 27,4 2019-20 LAL 67 34:34 49,3 34,8 69,3 7,8 10,2 25,3 2020-21 LAL 45 33:25 51,3 36,5 69,8 7,7 7,8 25,0 2021-22 LAL 56 37:13 52,4 35,9 75,6 8,2 6,2 30,3 2022-23 LAL 55 35:32 50,0 32,1 76,8 8,3 6,8 28,9 2023-24 LAL 71 35:16 54,0 41,0 75,0 7,3 8,3 25,7 2024-25 LAL 70 34:55 51,3 37,6 78,2 7,8 8,2 24,4 2025-26 LAL 14 32:56 50,7 31,7 67,1 4,9 6,7 20,5

Leyenda: PJ = Partidos jugados; Min = Minutos; %TC = Porcentaje de tiros de campo; %3P = Porcentaje de triples; %TL = Porcentaje de tiros libres; Reb = Rebotes; Ast = Asistencias; Pts = Puntos.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.