Por primera vez en la temporada, los Lakers han perdido dos partidos seguidos, y una vez más, es la defensa la que no estuvo a la altura en la amplia derrota concedida en Phoenix. “Anotaron en sus trece primeras posesiones de la segunda mitad… Tuvieron alrededor de 140 puntos de eficacia ofensiva… Fue 1,43 puntos por posesión en cuanto entraban en la pintura. Alcanzaron la zona en cada posesión. No logramos impedírselo…”, enumera JJ Redick.

La salud no es suficiente para los Lakers

Esta noche, los Lakers estaban privados de Luka Doncic, ¡y JJ Redick alineó un 17º quinteto titular en 28 partidos! “Pero claramente no es una excusa. Hay que jugar el partido que se presenta, sin importar las circunstancias…”, responde LeBron James. “Intentamos hacerlo, pero esta noche no lo hicimos. Fracasamos en ese aspecto. También sabemos que lo más importante en esta liga es la salud, y esperamos poder recuperarla en algún momento”.

Pero la salud no es suficiente, y la defensa sigue siendo problemática. ¿Cómo encontrar el clic? “Es lo mismo que digo desde el principio: los cinco jugadores deben estar conectados, atados por un mismo hilo”, explica LeBron James. “Después, también metieron muchos tiros de media distancia bien contestados. Es un sector que a veces aceptamos conceder. Lo que no queremos dar son los puntos en contraataque, las segundas oportunidades y los tiros abiertos de tres puntos. Pero son un muy buen equipo de media distancia. Booker mete, Bouyea saliendo del banquillo metió, Dillon Brooks también. Fueron excelentes. Hay que felicitarlos por eso”.

JJ Redick identifica el problema recurrente

Para JJ Redick, hay un problema recurrente y lo ha identificado.

“Ante equipos jóvenes y móviles, no logramos seguirles el ritmo. Tenemos la impresión de estar atascados en el barro. La zona no funcionó, luego pasamos a defensa individual con la voluntad de cambiar en todas las posiciones en la segunda mitad, y tampoco funcionó. En ese momento, te quedas sin opciones”.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.