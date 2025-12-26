LeBron James sorprendió a todos con un comentario bastante sincero sobre su 20º año consecutivo jugando en la Jornada de Navidad de la NBA.

LeBron sincero

LeBron siempre disfrutó participar en los partidos navideños de la liga, porque eso significa que es uno de los mejores jugadores de la actualidad, y todos quieren verlo en un día de descanso en familia. Este año, sin embargo, parece haber cambiado de idea.

“Para ser completamente honesto, me gustaría estar en casa, en el sofá, con mi familia“, dijo la estrella, que está a punto de cumplir 41 años.

“Imma be completely honest, I would like to be home on the couch with my family”



LeBron on playing Christmas Day 🎄👀



(Via @SpectrumSN) pic.twitter.com/5f44OZMLqE — Bleacher Report (@BleacherReport) December 22, 2025

La postura de James es completamente diferente de lo que fue el año pasado, cuando los Lakers vencieron a los Golden State Warriors en Navidad. Con el surgimiento de la jornada navideña de la NFL, incluso defendió que ese era un día exclusivo de la NBA. “Amo a la NFL, pero la Navidad es nuestro día”, sentenció.

Récords navideños

Con 20 años de jornadas navideñas en su currículum, LeBron James, claramente, es el mayor recordista de estos partidos especiales en varias estadísticas. Fueron 11 victorias en 19 partidos, con 507 puntos, siendo el máximo anotador de la Navidad de la NBA.

El veterano también lidera el número de triples, con 31, además del mayor número de tiros de campo convertidos, con 180. Y otras estadísticas también sorprenden; tiene el segundo mayor número de asistencias (137) y robos de balón (28), además de ser el sexto jugador con más rebotes (143) y octavo con más tapones (13).

Es decir, LeBron James es top 10 en todas las estadísticas de partidos de Navidad. Y estos números todavía van a aumentar hoy.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Lakers Brasil.